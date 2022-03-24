Костомукшский городской округ

озера Лувозеро-Воглозеро-Кимасозеро-Нюк.

Рельеф равнинный и сильно расчлененный. Природные водоемы веками остаются почти девственными, несмотря на близость гиганта промышленности – Костомукшского ГОК, с его промышленными стоками и карьерами.

Практически 2/3 территории покрыто хвойными лесами. В лесах много ягод – брусники, черники, голубики. Среди фауны преобладают лоси, олени, зайцы, волки. Гнездятся глухари, куропатки, рябчики.

Средняя температура лета +15℃, а зимы -12℃. Около половины года – безморозный период.

Среди полезных ископаемых встречается железная руда, гранит, карбонатный камень.

Исторический очерк

В этих краях с началом новой эры поселились саами-лопари. Они основывали хуторки, занимаясь охотой и рыбалкой. Затем сюда «заглянули» карелы. Но что одни, что другие народности были практически искоренены в результате набегов шведов XVI-XVII веков.

Исторически земли деревни Костомукша относились к Калевальскому краю. И ввиду заболоченности и трудной проходимости практически не осваивались в промышленных масштабах. Известен факт, что около недели в 1837 году здесь собирал фольклор Элиас Леннрот, который описал Костомукшу как селение из 10 дворов. Постепенно поселение разрасталось, и к началу 20-х годов ХХ века в нем насчитывалось 300 человек, действовала школа и церковь.

В годы ВОВ деревня была полностью сожжена, но восстановлена вернувшимися сюда жителями.

«Второе дыхание» региону дало открытие железорудной аномалии в 1946 году. Немногим позже из-под земли был поднят первый килограмм руды. После этого округ «расцвел». Организован поселок геологов, ставший прообразом для строительства города. Регион начали посещать политические, спортивные и эстрадные знаменитости.

В 1967 году был принят план развития территории как промышленного региона. Совместно с финскими коллегами разработан проект горно-обогатительного комбината (ГОК), строительство которого начали в 1977 году, а через 5 лет ввели в строй 1-ю очередь ГОКа.

Вновь образовавшийся поселок официально стал городом в апреле 1983 года. Через 5 лет к нему присоединили близлежащие деревни: Вокнаволок, Ладвозеро, Судноозеро, Толлорека, Поньгагуба.

Муниципальное образование в 2004 году стало городским поселением, а с 2011 года именовано городским округом. Новый статус Костомукшей получен в 2014 году, когда город стал моногородом.

Современные реалии

В городской округ Костомукши включено 7 населенных пунктов. Общая численность населения около 30 000 человек, 98% проживает в городе. «Социальная» особенность – положительный естественный прирост населения (единственное образование в Карелии).

В промышленном плане – это развитая территория. Доля предприятий округа в республиканском ВВП составляет 20%. Здесь развиты: добыча полезных ископаемых и металлургия, лесозаготовительная промышленность, сельское хозяйство, пищевая промышленность, туризм.

В регионе зарегистрировано более 700 предприятий всех форм собственности, на которых трудятся более 8500 человек.

Главное предприятие – АО «Карельский окатыш». В список крупных субъектов также входят: