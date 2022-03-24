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Костомукшский городской округ – приграничное с Финляндией муниципальное образование на северо-западе Карелии. Внутренне граничит с Калевальским и Муезерским районами республики. Относится к регионам Крайнего Севера. Город Костомукша определен административным центром.
На рельеф территории сильно влияет водораздел 3-х озерно-речных систем:
р. Вуокиийоки–оз. Судноозеро–оз. Верхнее Куйто;
оз. Каменное–р. Каменная;
озера Лувозеро-Воглозеро-Кимасозеро-Нюк.
Рельеф равнинный и сильно расчлененный. Природные водоемы веками остаются почти девственными, несмотря на близость гиганта промышленности – Костомукшского ГОК, с его промышленными стоками и карьерами.
Практически 2/3 территории покрыто хвойными лесами. В лесах много ягод – брусники, черники, голубики. Среди фауны преобладают лоси, олени, зайцы, волки. Гнездятся глухари, куропатки, рябчики.
Средняя температура лета +15℃, а зимы -12℃. Около половины года – безморозный период.
Среди полезных ископаемых встречается железная руда, гранит, карбонатный камень.
В этих краях с началом новой эры поселились саами-лопари. Они основывали хуторки, занимаясь охотой и рыбалкой. Затем сюда «заглянули» карелы. Но что одни, что другие народности были практически искоренены в результате набегов шведов XVI-XVII веков.
Исторически земли деревни Костомукша относились к Калевальскому краю. И ввиду заболоченности и трудной проходимости практически не осваивались в промышленных масштабах. Известен факт, что около недели в 1837 году здесь собирал фольклор Элиас Леннрот, который описал Костомукшу как селение из 10 дворов. Постепенно поселение разрасталось, и к началу 20-х годов ХХ века в нем насчитывалось 300 человек, действовала школа и церковь.
В годы ВОВ деревня была полностью сожжена, но восстановлена вернувшимися сюда жителями.
«Второе дыхание» региону дало открытие железорудной аномалии в 1946 году. Немногим позже из-под земли был поднят первый килограмм руды. После этого округ «расцвел». Организован поселок геологов, ставший прообразом для строительства города. Регион начали посещать политические, спортивные и эстрадные знаменитости.
В 1967 году был принят план развития территории как промышленного региона. Совместно с финскими коллегами разработан проект горно-обогатительного комбината (ГОК), строительство которого начали в 1977 году, а через 5 лет ввели в строй 1-ю очередь ГОКа.
Вновь образовавшийся поселок официально стал городом в апреле 1983 года. Через 5 лет к нему присоединили близлежащие деревни: Вокнаволок, Ладвозеро, Судноозеро, Толлорека, Поньгагуба.
Муниципальное образование в 2004 году стало городским поселением, а с 2011 года именовано городским округом. Новый статус Костомукшей получен в 2014 году, когда город стал моногородом.
В городской округ Костомукши включено 7 населенных пунктов. Общая численность населения около 30 000 человек, 98% проживает в городе. «Социальная» особенность – положительный естественный прирост населения (единственное образование в Карелии).
В промышленном плане – это развитая территория. Доля предприятий округа в республиканском ВВП составляет 20%. Здесь развиты: добыча полезных ископаемых и металлургия, лесозаготовительная промышленность, сельское хозяйство, пищевая промышленность, туризм.
В регионе зарегистрировано более 700 предприятий всех форм собственности, на которых трудятся более 8500 человек.
Главное предприятие – АО «Карельский окатыш». В список крупных субъектов также входят:
ООО «АЕК».
ООО «ЦТА».
ООО «КарелианВудКампани».
ООО «Корпанга» и др.
Действует также инвестиционный проект СППСК «Ягоды Карелии», осуществляя сбор и реализацию ягод по стране и за границей.
Костомукша не богата на исторические и культурные локации, ведь это молодое образование и вся его история связана с развитием монопредприятия.
Но не стоит забывать, что в здешних деревнях был написан знаменитый эпос карелов и финнов «Калевала», который имеет статус всемирного достояния в области литературы.
В то же время немногочисленные деревни округа сохранили национальный колорит региона.
Деревня Вокнаволок – центр «созвездия рунопевческих деревень», где собирались знаменитые руны. Около 80% ее населения говорят на старо-карельском языке. В 2009 году открыт Дом деревни – центр этнической культуры. В нем собраны элементы деревенского быта, организована столярная мастерская, где обучают старинному плотницкому делу, ткацкий клуб «ТАITO» и еще много разных «кружков» народных умельцев. Кроме этого сохранилось 30 других архитектурных локаций: избы, амбары, бани, дом Онтси. Жители до сих пор чтят память о рунопевцах деревни. Возведен в 1991 году памятник Мийхкали Перттунену – одному из самых известных рунопевцев, его называли «северным Гомером».
В деревне Суднозеро тоже много памятных мест. Посреди деревни была часовня, в которой действовал обряд на Рождество Богородицы колоть барана, кровь заливать в специальное отверстие в пороге, а тушу варить и есть. Есть недалеко от поселения «мыс мертвых» Калмониеми с кладбищем. Могилы представляли собой бревенчатые срубы. Остались здесь и старинные постройки, 3 мельницы, кузница.
Город Костомукша – это на самом деле «сердце региона». Здешние жители говорят иногда, что «все дороги ведут в Костомукшу». И это так. Это современный населенный пункт с развитой инфраструктурой.
Исторических памяток, кроме ГОКа нет, но здесь берегут память о народности карелов в нескольких музеях:
Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-музейный центр».
Музеи туркомплекса «Фрегат» («Карельская изба»; «Блиндаж партизанского отряда»; «Музей Терема Деда Мороза»).
Музей «Межрайонной больницы № 1».
Музей ОМВД России по г. Костомукше.
Музей воинской славы и другие.
В городе периодически проводятся различные музыкальные фестивали, национальные и федеральные праздники.
Природа региона очень красива. Для ее сохранности созданы несколько заповедников. Государственный природный заповедник «Костомукшский» открыт в 1983 году на площади 492 км2. В нем обитают основные представители таежной фауны: олени, лоси, рыси, медведи и другие. Гнездятся 140 видов птиц, в озерах и реках плавает 11 видов рыб, а на землях произрастает более 700 видов растений. Некоторым из деревьев по 150 лет, встречаются экземпляры возрастом до 400 лет.
Заповедник – поле для научных экспериментов и студенческой практики. Здесь периодически проходят всевозможные экспедиции. Объект режимный, в нем запрещена любая деятельность. Перемещаться можно только по спецмаршрутам и в сопровождении гида. В административном корпусе действует интерактивная выставка, «пройдя» по 5 залам которой можно «зайти» в любой уголок заповедника, купить сувениры. Есть мини-кинотеатр.
В заповеднике разработаны ряд пеших маршрутов:
«сплав по Каменной»;
«В сказочной лесу»;
«Тропа Коробейников».
Стоит посетить каменное озеро, Девичий остров, гору Пуаповаара, хутор Кормило (действует музей самоваров).
В национальном парке «Калевальский» охраняют массив сосновых и еловых лесов. В парке много уникальных болотных и озерных экосистем. Запрещена хозяйственная деятельность. Парк хранит в себе историю рыбного промысла карелов в виде слившихся с землей коптилен, нор-ловушек для пушных зверей. Здесь живут северные олени, медведи, росомахи, куницы, воздух рассекают беркуты, скопы, коршуны, журавли. Логистически парк легкодоступен, к нему можно добраться несколькими путями из разных точек.
Красивыми местами полон парк «Паанаярви» (104 км2). Это и девственные леса, и прозрачные озера, и гора Нуорунен. Обязательно стоит посетить скалу Рускеаллио и другие локации парка. По территории проложены тропы для туристов, мостики через реки и ручьи, оборудованы ножлежки и кемпинги. Для пребывания в зоне парка необходимо иметь при себе разрешение. Как и везде в природоохранных зонах, здесь любая деятельность деструктивная.
Что касается памяти о глубокой древности, то в Костомукше найдены несколько стоянок первобытных людей разных периодов.
Об истории войн ХХ века свидетельствуют 3 братские могилы и мемориалы памяти:
«Ахвенъярвские камни» - на месте гибели бойцов «Боевого клича».
Памятник «Павшим за Родину» (в 1941-1945 гг).
Остатки оборонительных редутов финской армии и еще несколько других.
Удобное географическое положение делает Костомукшу узловым международным логистическим центром по линии Скандинавия-Карелия-РФ.
Через округ проходят туристические маршруты на Кемь, Соловки, Петрозаводск, Кижи. Соответственно это порождает здоровую конкуренцию и развитие рынка HoReCa в регионе.
Округ имеет выход на федеральную трассу С.-Петербург-Мурманск и на магистраль, ведущую к пункту пропуска Люття-Вартиус к границе с Финляндией.
Развита ж/д сетка. Проходит Западно-Карельская ж/д и ветка Костомукша-Ледмозеро-Кочкома.