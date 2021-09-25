Действующий ландшафтный памятник природы регионального значения «Клим-гора» – один из самых живописных уголков Карелии. Он находится на одноименном полуострове в Медвежьегорском районе на северо-западе Заонежья.

Крайняя восточная точка Клима – мыс Клим-Нос – отделяет Заонежский залив от Повенецкого. Ближайшие населенные пункты – деревни Лебещина и Кривоноговская. Туристы приезжают в эти места, чтобы насладиться тихим спокойным отдыхом в окружении первозданной природы, искупаться в прозрачных водах Онеги и подышать чистейшим воздухом.

Общие сведения

Территория «Клим-горы» – это 2500 м береговой линии с дикими песчано-галечными пляжами и 617 гектаров древних хвойных лесов. Возраст некоторых сосен превышает 2 десятка лет, и у многих из них стволы необычной формы, которая сформировалась под воздействием внешних факторов.

Этот участок суши и заливов был взят под охрану в 1993 году с целью сохранения уникальных ландшафтов, ценных лесов и видового многообразия флоры и фауны. Благодаря этому удалось сохранить общий экологический баланс в Республике, значительно развить туристическую отрасль и создать благоприятные условия для отдыха местных жителей и приезжих.

В природоохраняемой зоне запрещены следующие виды деятельности:

гражданское и промышленное строительство;

массовая вырубка лесного массива;

лесная и сельскохозяйственная мелиорация;

применение пестицидов, инсектицидов и других ядохимикатов;

подсочка деревьев;

разведение костров, разбивка палаточных лагерей и любые виды неорганизованного туризма.

Природные особенности

На мысе Клим расположена гора с таким же названием. С ее высоты 86 м открывается замечательный вид на леса и заливы. Подняться на Клим очень легко. Дорога к вершине довольно пологая, поэтому преодолеть этот путь смогут даже дети и люди преклонного возраста. В годы Второй мировой войны эта возвышенность использовалась финскими военными как наблюдательно-оборонительный пункт. Некоторые сооружения тех времен сохранились и до наших дней.

Однако главной особенностью ландшафтного памятника является гряда флювиогляциальных дельт – водно-ледниковых отложений, которые остались после таяния ледника. Озовые цепи в комплексе с дельтовыми массивами, высота которых в некоторых местах достигает 50 м, и термокарстовыми воронками глубиной до 20 м образуют неповторимый рельеф данной местности.