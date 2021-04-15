Одна из самых лучших розыскных охотничьих пород − карельская медвежья собака, предки которой жили в Скандинавии еще несколько тысячелетий назад.

Ее свободолюбивых характер, врожденная агрессивность и необходимость больших физических нагрузок вызывают сложности в ее содержании. Но если с самого раннего возраста заняться воспитанием собаки, предоставить ей удобное жилье, ухаживать, как следует, то она станет надежным товарищем для любого охотника.

История породы

Судя по находкам археологов, похожие на карельскую медвежью собаку животные, жили с древними людьми на территории современной Карелии много тысячелетий назад, еще до прихода на эти земли викингов.

Родиной породы является Финляндия, точнее ее восточный регион − Карелия. С давних времен местные охотились с этими собаками на разных зверей − от белки до медведя и лося. В 1936 году породе дали название «карельская медвежья собака», или «карельская медвежья лайка», − за то, что ее представители проявляли превосходные рабочие качества и отвагу при охоте именно на этого хищника.

После советско-финских войн часть сопредельной территории перешла к СССР. Из этой породы собак стало развиваться две ветви: карельская медвежья собака и русско-европейская лайка. В 1945 году появился стандарт породы, годом позже были зарегистрированы первые ее представители. Впоследствии Финляндия признала породу национальным достоянием.

Особенности карельской медвежьей собаки

Общепринятым является факт, что карельская медвежья собака – лучший охотник среди лаек. Она вынослива, неприхотлива, отлично ориентируется на местности, у нее феноменальное обоняние. Из-за врожденного охотничьего инстинкта собака часто проявляет агрессию к тем объектам, которые считает своей добычей. С незнакомыми людьми собака насторожена, ведет себя сдержанно, но с хозяевами она открыта и ласкова, является для них надежным помощником.

Любимое занятие представителей этой породы – охота, где они проявляют свои лучшие качества: трудолюбие, способность самостоятельно принимать решения, азарт. Выслеживая зверя, пес часто убегает далеко от хозяина, но всегда к нему возвращается.

Несмотря на многовековое проживание среди людей, порода сохранила многие черты дикого животного. Многие кинологи считают, что карельская медвежья лайка по характеру близка к волку.

В России эта порода собак признана особо опасной. Но неприятные проявления природной агрессии можно нивелировать воспитанием. С самого раннего детства с щенком должен заниматься опытный кинолог, который поможет ему освоить общий курс дрессировки, научит послушанию. В основе подготовки лежат равноправные отношения. Собака этой породы не воспринимает ругани и окриков. Она самостоятельна, склонна к доминированию, поэтому хозяину придется быть с ней строгим. Иначе он утратит авторитет, питомец попытается стать лидером.

Хотя карельская медвежья собака довольно своенравна, она обладает развитым интеллектом и отличной памятью, хорошо поддается дрессировке и запоминает множество команд. 6−месячных щенков начинают приучать к охоте на мелкого зверя. Когда им исполняется год, их притравливают на медведя и кабана. Из-за своего стремления к лидерству и отстаиванию территории собака не подходит для семей с другими животными. Она сложно находит общий язык с детьми.

Поскольку это очень активный пес, ему необходима обширная территория для выгула. Ему нужно много бегать и работать на охоте. Кроме того, собака может громко и подолгу лаять. Поэтому ее невозможно держать в городской квартире. Зато она станет отличным компаньоном для живущего в частном доме охотника. Она может выходить в лес не только на крупного зверя, но и за пушными зверьками – белкой, куницей, барсуком.

В заповедниках США и Канады собаки этой породы помогают егерям вести наблюдение за медведями и даже спасать косолапым жизнь. Часто медведи выходят в города, чтобы полакомиться чем-нибудь из мусорных контейнеров. Их встреча с человеком может закончиться трагически для животного. Медвежьи лайки участвуют в розыске таких «проблемных» зверей. Когда медведя выследили, его загоняют в фургон, с двух сторон которого располагаются лающие собаки. Когда мишку выпускают, егерь направляет за ним псов. Они бегут за зверем, пока тот не оказывается достаточно далеко. Такой стресс заставляет медведя понять, что к людям ходить не стоит.

Внешний вид

Отличительная черта карельской медвежьей лайки − черно-белый окрас.

Это средняя собака с нетяжелым костяком и развитой мускулатурой. Женские особи мельче мужских. Кобели при росте до 60 см весят до 28 кг, суки при высоте до 55 см имеют вес около 20 кг.

«Северные корни» сказались на составе шерсти – она густая с мягким и плотным подшерстком, что позволяет животному отлично себя чувствовать в самые крепкие морозы. Основной окрас – черный с коричневым или матовым оттенком. На голове, шее, груди, лапах и хвосте есть белые отметины. Хвост загнут полукольцом в сторону позвоночника.

Голова треугольной формы имеет сглаженный затылок и широкий лоб со слабо выраженной межбровной полосой. Морда сужается вперед. Небольшие овальные глаза могут быть окрашены в различные оттенки коричневого – от светло-орехового до почти черного. Уши среднего размера, стоячие, концы чуть развернуты в стороны. Плотно сжатые губы прикрывают ровные зубы, сомкнутые в ножницеобразном прикусе. Особенностью карельской медвежьей лайки являются ее мощные челюсти. Если она схватила добычу, то отпустит, только когда подойдет и вмешается хозяин.

Уход и содержание

Собаки этой породы хорошо себя чувствуют за городом. Комфортнее всего держать карельскую медвежью лайку в вольере. Поскольку представители этой породы собак любят свободу и не выносят ограниченные пространства, следует соорудить для любимца теплый и просторный вольер.

Эта порода интересна тем, что не имеет характерного «собачьего» запаха. Но ухаживать за шерстью все равно необходимо. Каждый день следует вычесывать, при необходимости используя пуходеры. Уши, глаза, нос надо осматривать раз в несколько дней. Ушные раковины следует чистить раствором борного спирта, глаза протирать при необходимости настоем ромашки. Лайки очень активны, поэтому подушечки лап нередко травмируются. За ними необходимо следить: смазывать растительным маслом, чтобы избежать трещин, а ранки промывать антисептиком.

Когти собаке следует обрезать один раз в месяц. Стрижка ей не нужна, а моют питомца обычно очень редко, так как ее шерсть имеет свойство самоочищения.

Представители породы обладают крепким здоровьем. У них отсутствуют наследственные заболевания. В процессе жизни его могут одолевать проблемы с глазами, распространена также дисплазия тазобедренного сустава.

Чтобы питомец жил долго и счастливо, необходимо посещать ветеринара не реже одного раза в полгода, проводить дегельминтизацию один раз в три месяца, своевременно ставить прививки. При должном уходе собака живет 14−15 лет.

Питание

Несмотря на довольно большие габариты, собака ест немного. Щенки требуют пищу до 5 раз в день. Взрослея, они едят реже. Начиная с годовалого возраста, им хватает двухразового питания. Рацион должен быть сбалансированным, содержать калорийную и быстроусвояемую пищу. Можно держать питомца на готовом корме или давать натуральные продукты, но не стоит смешивать эти два вида питания.

Основу рациона составляют белки животного происхождения. Дополнительно карельская медвежья лайка нуждается в сложных углеводах, клетчатке, кисломолочных продуктах.

Основная пища:

мясо (говядина, кролик, курица, индейка) – в сыром виде или ошпаренное кипятком;

куриные и индюшачьи шейки;

субпродукты – печень, сердце, желудочки, рубец;

крупы – рис, гречка; каши из них можно добавлять в мясной бульон;

кисломолочные продукты – кефир, натуральный йогурт, нежирный творог;

морская рыба без костей – один раз в неделю;

сезонные овощи и фрукты, кроме винограда;

растительное масло (облепиховое, оливковое и другие) – ежедневно по 1 ч. л.;

сухофрукты, кроме изюма, – редко, как лакомство. Нужно обогащать рацион витаминными добавками.

Нельзя давать питомцам: