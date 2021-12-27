Деревня Калгалакша

Село Калгалакша – типичное поселение древних поморов. Оно находится в Кемском районе Карелии на берегу Белого моря в устье реки, название которой перекликается с названием села – Калга. Считается, что оба этих топонима походят от древнесаамских слов kealg, kealgan, которые означают «место, где растет ягель, или место выпаса оленей».

Залив, на котором расположена деревня, называется одноименно – Калгалакшский. Первое письменное упоминание об том поселении встречается в документах, датируемых XVII в. Однако большинство сохранившихся построек относятся к XIX – XX векам.

С середины прошлого столетия и по 2011 г. в деревне функционировал рыболовецкий колхоз. После его ликвидации местные жители, которых насчитывается не более 40 человек, сами занялись массовой рыболовлей. Кроме этого, они собирают и заготавливают грибы и ягоды. Вся эта продукция успешно реализуются туристам. Последние часто посещают деревню, поскольку через нее проходит множество туристических маршрутов и экотроп. Наибольший наплыв гостей в Калгалакше наблюдается в летние месяцы.

Старинные жилые избы, как главная достопримечательность деревни

Калгалакша – комплексный памятник истории. Село получило этот статус, в большей степени, из-за сохранившихся до наших дней древних домов и других старинных объектов. Несмотря на многолетнюю историю, типичные архитектурные постройки поморов не утратили своего колорита. Чаще всего туристы в Калгалакше посещают следующие объекты.

1. Дом И. М. Богданова

Этот дом, как и другие деревенские избы, был построен на рубеже XIX – XX ст. Архитектурный комплекс состоял из 1-этажного жилого здания и сарая-пристройки, который не уцелел до наших дней. Такая планировка была типична для поморов, поэтому избу Богданова можно считать ярким примером домов-комплексов своего времени. В этом здании отлично сохранились инженерная структура и при этом отчетливо видны конструктивные решения.

2. Изба В. К. Ефремова

Она находится в восточной части села и имеет рядовое расположение: ее фронтальный фасад выходит на улицу, а тыльный – к заливу. Здание относится к типу «дом-комплекс» и построено из деревянного бруса, который, несмотря на возраст, находится в отличном состоянии. Стены выложены в технике «прямоугольная лапа», а наружные углы прикрыты вертикальными досками, соединенными коваными гвоздями. Кровля над жилым помещением представляет собой 3-скатное дощатое полотно с мезонином, который декорирован окном. В этом доме хорошо сохранилось внутреннее убранство. В нем есть русская печь, жерлом традиционно ориентирована на лицевой фасад, а также прямоугольная печь голландского типа. Посетив дом Ефремова, можно детально представить, как выглядела большая часть крестьянских подворьев того времени.

3. Дом К. М. Лопиновой

По местоположению и ориентацией фасадов он идентичен с избой Ефремова. Ранее он был «домом-комплексом», но пристроенный сарай давно разрушился. Крыша над жилым помещением – 3-скатная с мезонином, украшенным 5-ю оконцами и декоративными причелинами. В сени можно попасть через срубное крыльцо с односкатной кровлей. Сбоку оно имеет ветрозащитные перегородки. С внешней стороны все оконные проемы в доме декорированы навершиями с резьбой. Дом Лопиновой представляет большую историко-архитектурную ценность как типичный представитель древнего зодчества Поморья.

4. Дом-комплекс А.И. Мехниной

Он находится во втором ряду жилых построек. Как и у большинства деревенских изб, его задний фасад выходит на побережье залива. К жилищу в один этаж примыкает сарай. Оба здания покрыты отдельными 2-скатными крышами. Жилое помещение – это шестистенок с сенями, ведущими в задний двор. Внутри сохранилась обшивка стен, потолочные тесины, напольный настил, традиционная печь. Снаружи дом украшен мезонином-«вышкой» со сдвоенным оконцем и лавкой у входа, которая опирается на ножки из декоративных резных тесин.

Другие достопримечательности деревни

Кроме жилых изб, в Калгалакше сохранился старинный амбар. Он занимает практически центральное место в деревне и находится на берегу залива. Его здание представляет собой 4-стенный сруб с двускатной кровлей, оборудованной загрузочным оконцем. Вход в амбар накрыт навесом, который поддерживают 4-венцовые консоли. Внутри помещения два яруса: на первом есть входы со стороны пирса и со стороны моря, а на втором – щелевидные окошки-продухи. Такую планировку имело большинство амбаров поморских купцов, проживающих в этой части Карелии в XIX – XX веках.

Еще один интересный с точки зрения истории объект в Калгалакше – надмогильные сооружения. Это 6 невысоких прямоугольных башенок, напоминающих домики, и свыше 10 столбов, увенчанных имитацией крыши. Долгое время поморы проводили обряд захоронения по особым, характерным для Севера, канонам. Согласно традициям, надмогильные сооружения считались последним пристанищем и «вечным домом» новопреставленного, поэтому их выполняли в виде небольших домиков, иногда даже с окошками.

Историческую и практическую ценность в деревне также представляет баня – 4-стенное однокамерное здание. Это одно из последних подобных сооружений во всем Поморье. По традиции, ее топили «по-черному» – без дымоходной трубы, поэтому сажа оседала на стенах бани. Однако такие закопченные стены имели свойство впитывать неприятные запахи и улучшать температурные параметры помещения.