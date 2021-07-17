На Лычном острове над гладью озера Сандал возвышается старинная церковь Петра и Павла, являющаяся древнейшей в Карелии шатровой храмовой постройкой. Это уникальный образец северного деревянного зодчества и архитектурный памятник федерального значения.

История достопримечательности

Храм был возведен в 1620 году с использованием новой для Прионежья шатровой конструкции. Церковь была полностью срублена из бруса. Расположили постройку на каменистой гряде, на самой высокой точке острова на месте прежней церкви, разрушенной в ходе польско-литовского нашествия на здешние земли.

За долгие годы своего существования внешний вид храмовой постройки несколько раз кардинально менялся:

была снесена шатровая колокольня с галереей;

разрушено восточное крыльцо;

расширены оконные проемы;

был увеличен основной шатер.

В 2002 году были проведены работы по масштабной реконструкции достопримечательности, в ходе которых церкви был возвращен ее первозданный исторический облик. На сегодняшний день храм открыт для посещения. Он является действующим, по церковным праздникам здесь проводятся богослужения.

Внешний вид

Церковь относится к шатровому типу храмовых построек. Нижний ярус шатра представляет собой четверик, а верхний выполнен в виде восьмерика, который увенчивает аккуратная главка с восьмиконечным крестом. С одной стороны к высокому шатру примыкает широкая трапезная, покрытая двускатной крышей, а с другой – небольшое алтарное помещение. Вход в храм предваряет изящное резное крыльцо с двумя лестничными площадками, с верхней из которых открываются великолепные виды на местные живописные пейзажи.

Снаружи по всему периметру церковь украшена резными наличниками, изящными причелинами, декоративными столбами. А внутреннее церковное убранство достаточно скромное и лаконичное. Большинство старинных икон безвозвратно утрачены. В 2020 году к 400-летнему юбилею храма жители Кондопожского района установили возле него памятную деревянную стелу в честь последнего настоятеля отца Александра Преображенского.

Расположение

Петропавловская церковь находится в деревне Лычный остров, в Кондопожском районе Карелии. Зимой на остров можно добраться по суше на снегоходах, а в теплый сезон только, переплывая озеро на лодках.

Храм Петра и Павла – настоящая жемчужина и святыня Прионежья, бережно хранящая в себе свою многовековую историю и дух того времени. Более 4 столетий подряд храм являлся центром притяжения жителей всех окрестных деревень. И сегодня старинная церковь привлекает множество туристов и паломников, желающих прикоснуться к древней святыне.