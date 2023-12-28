Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Глэмпинги в Карелии

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Глэмпинг – это новый взгляд на туризм, который объединяет два, несовместимых на первый взгляд понятия: "гламур" и "кемпинг". Такой отдых предоставляет возможность насладиться природой, находясь в условиях абсолютного комфорта. Глэмпинг в Карелии – это возможность встречать рассветы и закаты, наслаждаясь водопадами, лесами и скалами Карелии.

Что такое глэмпинг и чем он отличается от палаточного туризма

Отдых в палатке – это основа кемпинга. В кемпинге туристы предпочитают минимализм: палатку, костёр, спальник, приготовление пищи на костре и прямой контакт с природой.

Главное различие между глэмпингом и кемпингом заключается в уровне инфраструктуры и предоставляемых услугах. В глэмпингах туристы часто размещаются в роскошных шале, прозрачных купольных конструкциях, шатрах или даже в домиках на деревьях с кроватью, теплым полом, дровяными печами, электричеством и даже с собственной ванной.

Важной характеристикой глэмпинга является акцент на дизайне. Глэмпинг-места часто уделяют внимание декору, подсветке и интерьерам, которые вписываются в окружающую природу. Это может быть оформление в определенной тематике, использование натуральных материалов и предметов искусства. Гармоничное сочетание комфорта и эстетики позволяет гостям любоваться окружающими красотами, не отказываясь от удобств современной жизни.

На глэмпинг обычно берут с собой удобную одежду, учитывая погоду, портативную зарядку, косметику и личные средства гигиены. Полезно иметь бинокль для наблюдения за животными, фонарик и книги или настольные игры для развлечения. Всё остальное, что может понадобиться, уже есть на территории, поэтому можно обойтись без больших походных рюкзаков.

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История появления глэмпинга

Само понятие “глэмпинг” появилось в Великобритании в 2005 году. Несмотря на то, что концепция глэмпинга ярко выражена в последние десятилетия, подобные формы комбинированного отдыха имеют давние корни. В древних цивилизациях вожди, аристократы и высокопоставленные особы разбивали временные лагеря, где были и предметы роскоши, и удобства вдали от дворцов.

Концепция комфортного отдыха на природе с хорошими условиями была использована ещё в XVI веке в Шотландии, когда короли и графы устраивали приемы в шатрах. Но именно в конце XIX - начале XX века глэмпинг начал приобретать популярность среди широких масс. Палатки и снаряжение стали доступными и появились предшественники современного глэмпинга, которые использовали более комфортабельные предметы быта.

В 1920-х годах глэмпинг стал популярным среди богатых охотников, устраивающих сафари в Африке. Следующий важный этап приходится на вторую половину XX века, когда произошли значительные изменения в отношении отдыха и путешествий. Развитие технологий позволило создавать более стильные лагеря, включая домики на деревьях и премиум-палатки с кроватями, душами и туалетами. В последние годы этот вид отдыха активно развивается по всему миру и даже попал в Оксфордский словарь английского языка.

Первый глэмпинг в России появился в 2016 году на берегу реки Ока. С тех пор количество глэмпингов стремительно увеличивается. Если в 2019 году их было 60, то в 2020 году их число удвоилось и достигло 120. В 2021 году количество глэмпингов в России уже превысило 178. Согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), к 2022 году их число составило около 400. С появлением интернета и социальных сетей, глэмпинг получил дополнительный импульс. Уникальные места для отдыха стали популярными среди тех, кто хочет сделать впечатляющие фотографии для соцсетей, расслабиться и провести время в уединении. Карелия, знаменитая удивительной природой, также стала привлекательным местом для глэмпингов.

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Как устроен глэмпинг в Карелии

Глэмпинг-подразделения обычно размещаются в живописных местах: на берегах озер, рек и морей, среди лесов, скал и гор. Гостям предоставляются разнообразные варианты размещения, в том числе и с этническим оформлением в интерьере. Глэмпинги могут быть оборудованы панорамными крышами, верандами, кухонными зонами. Большинство глэмпингов предлагает еще и разнообразные виды активностей: от рыбалки и трекинга до киносеансов и занятий йогой. Там же напрокат можно взять, например, сапборд или арендовать лошадей для прогулки.

ТОП карельских глэмпингов

"Млечный путь"

Расположенный в поселке Рантуэ, рядом с Сортавалой, глэмпинг предлагает отдельно стоящий купольный дом на берегу Ладоги. С площадью 30 квадратных метров он может комфортно разместить до четырех гостей. Оборудованный санузел и кухня обеспечивают необходимые удобства. Ресторан в 500 метрах открывает дополнительные возможности для питания.

"Levätä Camp"

Этот глэмпинг на берегу Ладожского озера в поселке Лумиваара предлагает дома-шалаши с кухонным модулем и санузлом. Под роскошной террасой гостей ожидает мангальная зона. Здесь можно наслаждаться лесными прогулками и рыбной ловлей.

"Папоротник"

В Мийнальском сельском поселении этот глэмпинг предоставляет разнообразные варианты размещения, от саамских кувакса до датских иглу. Каждый модуль оснащен биотуалетом и барбекю-зоной. На территории есть спортивная площадка, прокат квадроциклов и лодок.

"Юрта Лахти"

Недалеко от деревни Мунозеро в Кондопожском районе есть глэмпинг, где предоставляется возможность отдыха в евроюртах с душем, туалетом и кухонной зоной. Вид на карельское небо через стеклянный купол создает уникальную атмосферу.

"Soul Camp"

Расположенный в поселке Парконмяки, глэмпинг предлагает размещение в коттеджах или шатрах. Шатры на берегу озера стали излюбленным местом для фотосессий туристов. Здесь даже есть шатер без электричества, но зато с настоящей дровяной печью. Есть шатры-кафе, шатры для занятий йогой и для киносеансов.

"Хутор Салокюля"

В поселке Харвиа глэмпинг предоставляет размещение в шале, домиках и палатках. Банный чан, разнообразный транспорт, детская площадка и близость к природным достопримечательностям сделают отдых незабываемым.

"New Camp SPA"

В Эссойле глэмпинг предлагает размещение в домиках с полным набором удобств. Открытый бассейн и банный чан добавляют комфорта. Рядом находятся музей карельского быта и центр Деда Мороза.

"Parkonmaki Village"

В поселке Парконмяки оборудован глэмпинг с возможностью размещения в сафари-тентах. Общая кухня, мангальная зона и близость к природным аттракционам пригодны для отдыха с детьми.

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