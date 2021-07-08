Дом куклы в Петрозаводске

Среди всех художественных галерей Петрозаводска «Дом куклы» Татьяны Калининой на набережной Ля-Рошель,13 стоит особняком. Все экспонаты в нем не просто уникальны, но и связаны с историей и мифологией Карелии. Перед входом в галерею выставлен портрет создательницы музея и коллекции удивительных авторских кукол.

Идея создания и экспонаты выставки

В Петрозаводске Татьяна едва ли не легендарна. Художница – талант всероссийского уровня, со званием члена Союза художников РФ. Кроме того, Калинина является заслуженной деятельницей искусств Карельского края и просто очень доброй и отзывчивой женщиной.

Идею создания подобного музей будущая знаменитость вынашивала еще молодой девушкой. Свою мечту она воплотила в жизнь в 1999, когда «Дом куклы» впервые открыл свои двери для посетителей. Татьяна говорит, что постаралась создать в галерее максимально уютную, домашнюю обстановку и называет свое творение «Аптекой для души».

В сравнительно небольшом помещении автору удалось компактно расположить три зала с выставочными экспонатами и небольшие мастерские.

Главная экспозиция

Основой музея является гордость Калининой – экспозиция кукол "Духи Карелии или Кижские домовые".

Персонажей для нее Татьяна придумывала и создавала на протяжении многих лет – первая кукла появилась на свет в далеком 1992 году. Автор утверждает, что мысленно играла с еще не созданными куклами, их будущие образы постепенно обретали окончательные черты, а затем воплощались в жизнь.

Такая мысленная «игра» привела к возникновению нескольких десятков сказочных персонажей, из которых наиболее популярными являются:

Домовой – согласно легендам, охраняет дом от злых духов. Людям может показаться только на Пасху, живет преимущественно за печкой и представляется маленьким бородатым старичком. Обычно растрепан, одет в простую домотканую одежду, носит шапку в виде колпака и может превращаться в кошку. Дворовая – обитает на подворье. Если домовой охраняет людей, то дворовая – домашних животных. В былинах принимает самый разный облик – от уменьшенной копии кого-то из обитательниц дома до ласки, лягушки или змейки. Чтобы не прогневить дворовую, на пасху эту представительницу пантеона карельских духов задабривали яйцами. Иначе она могла наслать болезни на домашний скот. Гнетка – хранит память обо всех поколениях семьи и видит будущее. Визуально схож с лохматым псом, но с человеческими ладонями. По поверьям спит под хозяйским ложем, а по ночам может взбираться на грудь и посылать вещие сны о будущем. Бояться Гнетку не стоит – он безобиден. Судовой – обитает на кораблях и считается духом любого судна. Защищает и покровительствует морякам. Способен принимать облик кого-то из постоянной команды. Водяной – карельский вариант сильно отличается от общепринятого европейского или старорусского образа. У карелов он изображается крокодилом с широкой пастью. Собственного имени не имеет – по легендам оно было утеряно по неизвестным причинам. Младшей дочке художницы, Даше, это не понравилось. И выставленный в галерее водяной был наречен Витаксом. Топурики – мифологические персонажи, выдуманные самой Татьяной. Художница решила дополнить ими пантеон сказочных существ и «назначила» помощниками болотной кикиморы. Живут они на болотных топях, а в солнечные дни вплывают погреться под теплыми лучами, маскируясь под кочки. Дивики – не только «дивные» чудики, обитающие повсюду, но и дети Дива – карельского духа, защищающего людей от всяческих напастей. Маленькие дивики способны жить где угодно – на деревьях, цветах и даже в камне. Их задача состоит в освобождении мыслей человека от негатива – плохого настроения, печали, боли, злости, ревности, и замены их позитивными эмоциями.

Другие произведения искусства и время работы

В других залах музея разместились произведения искусства иных направлений:

скульптуры;

картины;

графика;

фотографии;

декоративно-прикладные поделки и пр.

Мастерские, где создаются экспонаты, работают по свободному графику. Выставка для посетителей открыта ежедневно, кроме воскресенья, с 12.00 до 17.00.

Узнать подробности можно по телефону (8142) 77-34-56 или на сайте http://kukla.karelia.ru/ .