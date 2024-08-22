Долина водопадов в Карелии

“Долина водопадов” — это природная достопримечательность, на территории которой расположилось несколько знаковых туристических мест: экотропы, каскады водопадов, музей, ферма, кузница и другие.

Этот живописный уголок круглый год привлекает гостей и жителей Карелии и предлагает различные варианты досуга и отдыха на природе. Парк находится в Лахденпохском районе, в 50 км от Приозерска и в 60 км от города Сортавала.

Как добраться

Автобусом

Вы можете взять автобусную экскурсию до “Долины водопады” из Санкт-Петербурга, Петрозаводска или Сортавалы. Профессиональный гид расскажет интересные факты о достопримечательности и познакомит с местностью.

На автомобиле

Самостоятельно добраться можно из Сортавалы или Санкт-Петербурга. В первом случае нужно проехать город Лахденпохья и доехать до указателя “Лумиваара 11 км”. Парк расположился в паре километров от трассы А-121 возле Приозерского шоссе. Поэтому во втором варианте нужно пересечь мост через реку и двигаться до КПП парка. Точные координаты съезда: 61.489297 и 30.011874. Чтобы не заблудиться, можно воспользоваться онлайн-навигатором в смартфоне или ориентироваться по многочисленным указателям.

Цена билета

На момент написания статьи в экопарке действует единый билет на все локации. Его стоимость для взрослых составляет 800 рублей, для льготных категорий — 700, а для детей до 4-х лет бесплатно. Также за 350/300 рублей можно приобрести отдельные билеты на кормление и фото животных, посещение музея и кузницы и чаепитие у костра. Актуальную информацию по ценам посещения “Долины водопадов” можно узнать в кассе или на официальном сайте. График работы парка: с понедельника по воскресенье с 9:00 до 21:00 без выходных.

Главные достопримечательности парка

Экотропа

В парке “Долина водопадов” туристы найдут несколько экологических маршрутов, которые проходят вдоль реки Иййоки с бурным и стремительным потоком протяженностью в 40 км. Вода имеет характерный желто-коричневый цвет в связи с высоким содержанием железа и близостью торфяных болот. В зимнее время спуск к водоему по деревянной лестнице подсвечивается. Прогулка по двум километрам кольцевой тропы занимает чуть больше получаса, а вторая половина пути проходит по лесу.

Каскады водопадов

Высота водопадов на реке Иййоки составляет 3-4 метра, а общий перепад высот - 30 метров. Река замерзает только при сильных морозах, поэтому услышать ее умиротворяющее журчание туристы могут в любой сезон. Однако наиболее полноводными, как и другие водоемы, водопады становятся в апреле-мае в период таяния снега.

Веревочный парк

“Лумипарк” на территории “Долины водопадов” предлагает взрослым и детям активное времяпровождение на открытом воздухе. Посетители в возрасте от 5 лет могут выбрать трассу №1 с 7 спортивными этапами прохождения, а детям от 7 лет и взрослым доступна трасса №2, которая включает 11 этапов разнообразной сложности. Изюминкой веревочного парка выступает пруд с живой форелью. Рыбу можно увидеть с троллея второй трассы на высоте 6 метров.

Водяная мельница

Старинная водяная мельница была точно воссоздана по образцу строения прошлого века. Сейчас здание можно не только осмотреть снаружи, но и побывать внутри, чтобы вживую увидеть уникальную технологию перемалывания зерна в муку с помощью колеса, которое крутит движение воды. Благодаря особой эстетике сооружения и живописным видам, туристы особенно любят фотографироваться возле мельницы.

Саамская деревня

Достопримечательность является музеем под открытым небом, где туристы могут осмотреть дома коренных северных жителей и познакомиться с традиционными ремеслами: приготовить саамские блюда, обучиться народным танцам, изготовить различные предметы из кожи оленя и поучаствовать в народных играх. Также экскурсия включает древние легенды и сказания, которые помогут посетителям погрузиться в аутентичную атмосферу этого места. А любители активного отдыха могут принять участие в пеших путешествиях или поездках на санях по окрестностям.

Оленья ферма

Недалеко от Саамской деревни расположилась ферма “Семь хуторов” с северными оленями. Здесь живут 6 дружелюбных и очаровательных животных: Локи, Кюна, Скади, Герда, Тор и Ролло. Их можно покормить, сфотографировать и просто погладить. Экскурсоводы расскажут посетителям об истории создания фермы и разведении и содержании оленей. Также туристы смогут осмотреть традиционную выделку кожи оленя и угоститься национальными блюдами и травяным чаем, приготовленным на костре, а в зимнее время - прокатиться на банане по снегу.

Где попробовать национальную кухню

На территории экопарка работает кафе карельской кухни “Лумиваара”. Здесь гостям предлагают разнообразное меню из блюд, приготовленных по старинным национальным рецептам:

калитки — открытые пирожки из ржаного теста с овощной, мясной или сладкой начинкой; лохикейто — рыбный суп или уха из форели, выращенной в нескольких километрах от кафе; ряпушка по-карельски — жареная сельдь, красная рыба или щука.

Также в заведении можно попробовать жаркое по-карельски, блины из ржаной муки, ягодные морсы и кисели, квас, а также варенье из морошки, сосновой шишки, черники и брусники. Благодаря использованию натуральных и свежих продуктов местного производства в приготовлении блюд, туристы смогут наиболее ярко ощутить аромат и вкус Севера.

Некоторые “вкусности” гости могут увезти с собой: в лавках “Долины водопадов” продаются различные варенья и компоты, сушеные ягоды и грибы, сладости из шоколада и меда, мясные и рыбные деликатесы от местных фермеров. А также косметику, поделки из бересты и карельской березы и сувениры ручной работы по мотивам карельских легенд и сказок от профессиональных мастеров.

Сезонные особенности

Посещение экопарка в летнее время позволит насладиться многообразием уникальной флоры и фауны региона, свежим лесным воздухом и хвойными ароматами деревьев, нагретых солнцем. Необычные рельефы местности и бурные потоки реки помогают посетителям почувствовать единение с природой, что положительно влияет на физическое и психологическое состояние человека. При небольшом количестве туристов здесь можно медитировать, любоваться живописными пейзажами и отдыхать от городской суеты.

Зимой “Долина водопадов” привлекает туристов потоками незамерзающей Иййоки и особенными пейзажами леса со снежными шапками на деревьях и покрытыми инеем ветками. Звонкая тишина и морозный воздух парка настраивают на спокойствие и умиротворение.

В осенний период лес погружается в золотые, бурые и оранжевые оттенки вперемешку с вечнозелеными хвойными растениями, что создает невероятную атмосферу. Гостей этого сезона ждут буйство красок, запасливые мелкие жители леса и постоянное щебетанье птиц, предупреждающих о приближении холодов.

Весной речные пороги максимально наполняются водой, а природа пробуждается ото сна. Несмотря на снежные сугробы, туристы смогут прогуляться по экотропе, послушать шум бурлящего водоема и поймать первые лучи солнца.