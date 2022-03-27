Река Чирка-Кемь

Чирко-Кемь – достаточно протяженная, порожистая карельская река, омывающая территории Муезерского и Калевальского районов республики. Она является притоком одной из крупнейших водных артерий Карелии, реки Кемь.

Общая характеристика

Река берет своё начало на севере региона, на Западно-Карельской возвышенности, в месте слияния двух речных систем, Кеми и Чирки. Этот факт и предопределил ее название.

Чирко-Кемь простирается на 221 километр по живописным ландшафтам севера Карелии, после чего впадает в небольшое озеро Юшкоярви. Неподалеку от устья речное русло образует причудливые, петлеобразные изгибы, называемые меандрами.

Наиболее широкие участки реки расположены в низовье: там ее водоток раскинулся на 100 метров вширь и повсеместно изрезан крошечными островными образованиями. Верхнее течение Чирко-Кеми не превышает и 20 метров в ширину.

Основной объем своего питания река получает за счет атмосферных осадков: снега и дождя. За 1 секунду речная система расходует, в среднем, около 80 кубических метров воды. Одной из особенностей Чирко-Кеми является темно-коричневый цвет ее водных потоков. Он обусловлен наличием частиц торфа.

Река достаточно рано замерзает: ледяной покров на ее поверхности появляется уже в конце октября. А заканчивается ледостав не раньше апреля.

Водный бассейн Чирко-Кеми сформирован из множества притоков. Крупнейшие из них реки:

Няугу;

Кожала;

Оврия;

Нурдас.

Речной водоток проходит через 6 карельских пресноводных озер. В своем извилистом течении река пересекает, в основном, безлюдные местности, густо заросшие лесной таежной растительностью. На ее берегах находится всего лишь 2 населенных пункта: небольшой поселок Боровой и историческая деревня Юшкозеро. Зато прибрежные зоны облюбовали водоплавающие птицы: утки, гаги и гагары.

Окрестности реки – настоящий рай для любителей «тихой охоты» Несмотря на суровые северные условия, карельская природа щедра на дары. Прибрежные зоны реки Чирко-Кемь славятся своими богатыми грибными и ягодными местами. В конце июня здесь уже вовсю можно лакомиться «царской ягодой» морошкой, а в августе – целебной брусникой. Местные болота изобилуют клюквой. Также в больших количествах в подлесках вблизи Чирко-Кеми произрастает малина, голубика и черника.

В июле открывается сезон охоты за грибами. Внимательные гости карельского леса непременно доверху набьют свои лукошки стройными подосиновиками и коренастыми белыми боровиками.

Чирко-Кемь – популярное направление сплавного туризма Живописные ландшафты, крутые пороги, бурное течение – всё это создает идеальные условия для организации увлекательных сплавов. Неудивительно, что ежегодно водные просторы Чирко-Кеми привлекают тысячи любителей активного туризма и экстремального отдыха. Чаще всего для своих сплавов туристы-водники выбирают байдарки, катамараны, каяки и моторные рафты. Не стоит пренебрегать специальным снаряжением и обмундированием: каски, гермомешки, спасательные жилеты, непромокаемые костюмы станут незаменимыми помощниками в этом непростом путешествии.

По реке сформирован популярный сплавной маршрут 2-3 уровня сложности, протяженностью 180 километров, изобилующий множеством препятствий природного происхождения. Продолжительность экстремального сплава варьируется от 7 до 10 дней. Для участия в нем допускаются туристы без какого-либо опыта с учетом наличия в группе инструктора.

В зависимости от уровня сложности маршрут можно условно подразделить на 2 этапа:

от урочища Андронова гора до поселка Боровой – это наиболее опасный участок водного пути, окруженный высокими скальными грядами, где буквально на каждом километре встречаются затяжные шиверы и мощные пороги (в том числе самый большой порог на маршруте Тахко-Падун, который относится к 4 категории сложности);

от Борового до реки Шомбы, где практически отсутствуют сложные участки, а туристы могут с наслаждением любоваться живописными красотами местных ландшафтов.

Рыбалка на Чирко-Кеми

Не стоит упускать из виду реку и любителям рыбной ловли. На порожистых участках Чирко-Кеми хорошо ловится хариус, за щукой и окунем лучше отправляться в окрестности поселка Боровой, где преобладают широкие мелководные плёсы. Также в реке частенько удается поймать язь, кумжу, корюшку, ряпушку. Но главное сокровище Чирко-Кеми – это ее крупный сиг.

Интересные факты

Река расположена в приграничной зоне: она протекает параллельно границе России и Финляндии.

Вплоть до конца 80-х годов 20 века река являлась важнейшей промышленной транспортной артерией района: по ней активно сплавляли лесозаготовки.

На реке расположено множество бурных порогов. Шум воды одного из них, который называется «Горшок», слышно в радиусе 3 километров.

Как добраться

Большинство сплавов стартует от урочища Андронова гора, куда можно доехать на автомобиле от железнодорожных станций Сегежа и Надвоицы. До верховья реки можно добраться от станции Сонозеро. Какой бы вариант досуга на реке не был выбран неизменным остается одно: восхищение и благоговейный трепет перед величием окружающей природы. Каменистые скалы, словно растущие из воды; вековые деревья, изо всех сил тянущиеся ввысь; неистовые пороги, шум которых разносится по всем окрестностям – всё это непременно стоит увидеть своими глазами.