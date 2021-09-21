Центр поморской культуры в Беломорске

Центр поморской культуры находится в городе Беломорске. Организация, начинавшая свою деятельность как подразделение детской музыкальной школы, превратилась в место, где берегут и развивают традиции одного из коренных народов региона – поморов.

Здесь занимаются творческие коллективы, проводятся различные выставки, концерты, праздники, которые знакомят с поморским бытом и культурой жителей Карелии и многочисленных гостей республики.

История и деятельность центра

Центр поморской культуры (ЦПК) был создан в 1996 году. Он был структурным подразделением Беломорской детской музыкальной школы.

Целью основания Центра было сохранение культурного наследия поморов. Также было важно возрождать и популяризировать поморские традиции.

Сегодня ЦПК знакомит жителей Карелии и туристов с историей Поморья, современными художниками, литераторами, музыкантами. Здесь разрабатываются и реализуются творческие проекты, призванные сохранять поморские традиции, рассказывать о них как можно большему количеству зрителей. ЦПК выступает как организатор фестивалей, конкурсов, выставок, мастер-классов, фольклорных праздников, народных гуляний.

С 2012 года ЦПК ведет научно-исследовательскую работу. Для этого создан информационно-краеведческий отдел. Это подразделение изучает объекты историко-культурного наследия Беломорского района, систематизирует информацию, формирует базы данных. Под его началом проводятся выставки о Поморье, разрабатываются туристические маршруты. Любимое детище отдела – «Балагуровские чтения», проходящие с 2012 года. Это ежегодная межрегиональная краеведческая конференция памяти известного ученого-историка, общественного деятеля Я. А. Балагурова. На мероприятие приезжают краеведы, историки, этнографы, которые выступают с докладами о традициях, культуре, архитектуре и других сферах жизни поморов.

Коллективы и объединения ЦПК

Старейший коллектив ЦПК – Поморский русский народный хор. Он был основан в 1937 году. Его первые участницы из с. Сороки исполняли поморские песни, знакомые им с детства. В 1952 году хор получил звание «народный». Коллектив побеждал в многочисленных республиканских, всероссийских и международных музыкальных конкурсах, фестивалях. Выступления хора проходят с большим успехом. Секрет популярности коллектива заключается в самобытности репертуара, современном подходе к интерпретации народных традиций при высоком исполнительском уровне. Хор много гастролирует по стране и за рубежом.

С 2012 года на базе ЦПК работает общественное объединение «Поморский берег». Входящие в него люди – краеведы, поэты, художники, фотографы, – объединены любовью к родному краю. Они с трепетом относятся к его традициям, изучают историю. «Поморский берег» организует выставки фотографий, картин беломорских авторов. Объединение ведет активную просветительскую работу, участвует в краеведческих акциях, конференциях, семинарах, публикует материалы в СМИ, создает собственные краеведческие ресурсы. При его содействии постоянно выходят книги об исторических поселениях Беломорского района, видных деятелях Поморья, сказителях, фольклорных коллективах. Издаются путеводители по Беломорску.

В 2017 году возникло общественное объединение «Рукоделия Поморья», а также одноименный музей-мастерская. В него входят мастера, которые развивают традиционные поморские ремесла. Благодаря деятельности объединения в Беломорске и других населенных пунктах района стали возрождаться мастерские, появились курсы, на которых можно освоить различные виды ремесел: золотошвейное, гончарное, швейное по изготовлению поморской народной одежды и другие. Изделия беломорских мастеров публикуются в каталогах, участвуют в выставках, ярмарках, фестивалях, творческих лабораториях различного уровня.

С 2020 году швейное мастерство и другие виды рукоделия стали доступны для детей 7–12 лет. При ЦПК заработали клубы «Золотые ручки» и «Юные рукодельницы».