Берестоплетение – исконно русский вид рукоделия. В течение многих столетий им занимались крестьяне, преимущественно, мужчины, проживающие на всей территории Руси. Но наибольшее распространение он получил в ее северной части, а именно, в Карелии.

Олонецкие мастера добились невероятных успехов в практическом использовании бересты, а их изделия ценились далеко за пределами губернии.

Краткие сведения о материале

Береста, или, как ее называли в Олонецком районе, берёста – это березовая кора, а точнее – ее верхний тонкий слой. Ее собирали в конце весны и в начале лета, когда активное сокодвижение в деревьях уже прекращалось, и стволы были уже хорошо напитаны. Именно в этот период верхний слой коры хорошо отделяется от глубинных слоев. Чтобы запастись берестой впрок, кору небольшими полотнами и узкими лентами, срезанными по спирали, снимали с берез, возраст которых превышал 15 лет. У более молодых деревьев ствол покрыт хрупкой и слишком тонкой корой. Впоследствии работать с таким материалом невозможно.

Сбор бересты совершенно не вредил растущему дереву, и оно продолжало развиваться согласно природным циклам. А все потому, что ленты-«сарги» снимали очень аккуратно, не повреждая зазелень – следующий слой коры березы.

Также нередко кору собирали с деревьев, предназначенных под вырубку. В таком случае срубленные стволы пилили на чурбаки и с каждого полена полностью снимали верхнее покрытие ствола. Полученные ленты, полотна и пласты-«сколотни» сматывали в клубни и отправляли на хранение в избу на полку-надлавочник. Там они лежали до осени, в ожидании, пока у крестьян будет больше свободного времени и его можно будет посвятить полезному рукоделию. Сырой материал сразу укладывали в 3-4 слоя с помощью кочедыка – клинообразного инструмента из металла или кости крупного животного, а сухой – предварительно пропитывали теплой водой или маслом из семян льна.

Хранясь все лето в избе, береста не теряла своих уникальных свойств, благодаря которым ее и стали использовать в быту повсеместно. Говоря о них подробнее, стоит отметить такие характеристики березовой коры:

экологичность;

доступность;

долговечность;

эластичность;

стойкость к сырости, влаге и процессам гниения;

высокая герметичность при условии максимально плотного плетения;

антибактериальные и терморегуляционные свойства.

Пик популярности берестоплетения

Материал «бересто», который использовался в древней письменности, был известен еще в XV-XVI ст. Впервые устные и письменные сведения о техниках обработки берёсты и способах ее плетения и применения стали появляться в XVIII веке. На период с середины XIX и до начала XX столетия пришелся пик популярности берестоплетния в Карелии. Тогда различные берестяные изделия встречались в большом количестве в каждом карельском дворе, а их созданием занимались сами хозяева домов.

Из эластичного верхнего слоя березовой коры в Олонецкой губернии и в других районах Республики изготавливали такие предметы быта, охоты и рыбалки, кухонную утварь и одежду:

лапти – любимая крестьянская обувь, которая в жаркую погоду позволяла ногам «дышать» и носилась очень долго;

туесы – емкости с крышкой для хранения жидкой еды и напитков. Такую тару крестьяне часто брали с собой на полевые работы. Ее содержимое не проливалось, не нагревалось под палящим солнцем и не остывало в прохладный день. Дома в ней хранили молочные продукты, квас, морс;

кошели и пестери – заплечные сумки-короба;

лукошки и корзинки для сбора грибов, ягод, фруктов и овощей;

кужонки – коробки и емкости для хранения муки, круп, а также меда и яиц;

солонки и перечницы;

подкотельники – подставки под горячие горшки, в которых готовилась пища в русской печи;

пастушьи рожки;

поплавки и другие рыболовные снасти;

детские игрушки;

женские украшения. Часто полотна бересты использовали как прокладочный материал при строительстве изб. Некоторые умельцы изготавливали из этого материала небольшие лодки, которые могли выдержать 1-2 рыбаков.

Виды плетений и нюансы работы с берестой

Карелы, мастеря изделия из «лесной кожи», использовали два вида плетений:

Прямое. Это наиболее древний способ создания различных предметов из березовой коры. Основная технология была разработана в Китае и не представляла особой сложности, поэтому быстро получила широкое распространение по всему миру. При прямом плетении полоски материала перекрещивались, в результате чего получалось донышко и стенки. Форма, размер, радиус и градус углов изделия регулировались с помощью заготовок-болванок. Чаще всего таким способом создавались бутылки, коробки, корзинки, лукошки, салфетницы. Простота прямого плетения и однообразие технических приемов не позволяли мастерам создавать более сложные изделия и не давали возможности в полной мере реализовать творческий потенциал. Косое. Его изобретение существенно расширило ассортимент производимой продукции. С ним умельцам удалось добиться разнообразия форм путем сочетания различных комбинаций.

Таким способом можно было плести не только скучные бытовые предметы, но и декоративные шкатулки, бижутерию, игрушки, сумки. Для работы с берестой мастера использовали:

кочелдык, или плоское шило;

острые ножи и шилья разных размеров;

заготовки шаблонов и болванок;

карандаши и линейки;

ленторез;

плоскогубцы и круглогубцы;

коточек – инструмент для переплетения лент в местах их углового соединения.

При работе полотна и ленты всегда укладывались так, чтобы белая сторона была обращена внутрь изделия, а желтоватая, отображающая уникальный рисунок дерева, – наружу. К слову, карелы редко расписывали берестяные предметы и почти никогда не декорировали их дополнительно. Они как истинные почитатели первозданной природы стремились максимально сохранить бархатистую фактуру древесины и ее натуральный оттенок от светло-желтого до темно-коричневого.

Берестоплетение в Карелии сегодня

Это направление прикладного искусства на сегодняшний день находится на новом витке популярности. Безусловно, сейчас им занимаются, в основном, из желания сохранить древние традиции и приобщиться к старейшему виду рукоделия. Изделия из бересты местных мастеров пользуются огромным спросом у туристов. Фольклорные фестивали и конкурсы, регулярно проводимые в Карелии, помогают умельцам обмениваться опытом и знакомить широкую аудиторию с таким увлекательным занятием, как берестоплетение.