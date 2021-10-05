Карелия привлекает не только красивейшими пейзажами, рыбалкой, отдыхом вдали от цивилизации. Многие едут сюда, чтобы посетить места силы, где наш мир встречается с потусторонним. Здесь можно загадать желание, призвать на помощь древние силы природы, попросить их о здоровье, благополучии. Одно из таких мест находится на северо-западном побережье Ладожского озера.

Это оставшиеся от древних саамов каменные лабиринты и камни силы Алхо, куда стекаются сотни туристов. Кто-то хочет просто посмотреть на артефакты, которым тысячи лет. Другие, настроенные мистически, верят в сверхъестественную силу этого места.

Протосаамские каменные лабиринты

Несмотря на название «Алхо» место силы находится ближе не к одноименному населенному пункту, а к поселку Куркиеки в Ландепохском районе Карелии.

Всего в нескольких километрах от федеральной трассы А-121 «Сортавала» расположены два каменных протосаамских лабиринта. Малый лабиринт – древний, почти не сохранивший четкую цепочку камней. Второй – Большой – относится к более поздним временам. Они находятся в полукилометре друг от друга. Протосаамы – древний народ, поселившийся в этой части современной Карелии примерно в I тыс. до н. э. После них осталось множество жертвенных камней, идолов, а также сооружений, о назначении которых ученые до сих пор спорят.

Протосаамский лабиринт представляет собой спираль, сложенную из камней различных размеров, от 10 до 50 см в диаметре. В ее центре находится тур, состоящий из небольших камней, − предположительно, место для жертвоприношений потусторонним силам. Некоторые исследователи считают, что лабиринты связаны с культом смерти. Их делали, чтобы души мертвых не смогли вернуться в мир людей. Есть версия, что спирали имитировали сети, и в них проводили ритуалы перед рыбалкой.

Современники приезжают к месту силы, чтобы зарядиться энергией. Входить в лабиринт следует, развернув руки ладонями вниз, так весь накопившийся негатив будет уходить в землю. В середине нужно оставить на туре дар – монету, конфету, печенье. К выходу необходимо возвращаться тем же путем, держа руки ладонями кверху, чтобы получить заряд позитивной энергии.

По полуразрушенному Малому лабиринту Алхо пройти не получится, а вот Большой пользуется популярностью у туристов. Он находится у подножия невысокой скалы. На ее вершину ведет тропа, подъем занимает около 3−5 минут. Здесь в древние времена было капище, где проводились обряды. Сверху открывается потрясающий вид на окрестности.

Камни силы

На скале находятся камни, которые, как считается, обладают магическими свойствами и помогают в решении проблем со здоровьем. Это Камни сердца, спины и женский. У каждого из них оставляют небольшое подношение, просят о сокровенном. Здесь же можно осмотреть деревянных идолов, которые установили недавно. Сюда часто приезжают современные неоязычники, любители древних ритуалов.

Недалеко от гостиницы «Курки», примерно в 700 м от Большого лабиринта, находятся два больших камня силы. У Камня желаний, по приданию, сбываются самые заветные мечты. Камень здоровья помогает исцелиться от недугов.

Как добраться

Добраться до места силы можно на автомобиле. С трассы «Сортавала» следует свернуть на грунтовую дорогу в сторону Куркиеки. Проехав около трех километров, нужно пройти на север 200 м по полю – до первых деревьев у холма. Здесь находится Малый лабиринт.

Чтобы осмотреть Большой каменный лабиринт, нужно проехать еще 600 м до развилки и пройти 200 м пешком на северо-запад. К Камням желаний и здоровья ведет тропа от беседки у гостиницы «Курки».