Мы всегда рады гостям!

Мы находимся в центре Петрозаводска по двум адресам:

– Ленина, дом 5. Главный офис и экскурсионное бюро рядом с Онежским озером и точкой сбора на большинство наших программ — ротондой на набережной Петрозаводска. А еще здесь находится самый большой сувенирный магазин в городе и Фурындальная - кафе карельской кухни, где можно отведать настоящие калитки и необычные чаи на местных травах.

– Ленина, дом 26. Наш второй дом: экскурсионное бюро, сувенирный магазин и Калиточная. Здесь вы попробуете карельские калитки в традиционной и авторской подаче, а также не уйдете без сувениров и экскурсий.

Все туристы получают скидку в 10% на продукцию в наших сувенирных магазинах, а также в Калиточной и Фурындальной.

Золотое кольцо Карелии - карельский туроператор. Мы не тратимся на офисную сеть в крупных городах, поэтому можем позволить себе снизить цены наши услуги и продукты - сувениры, туры и экскурсии.

Добро пожаловать в Карелию! Terveh tulles!