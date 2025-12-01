Тур на 2 дня в новогодние праздники с посещением Петрозаводска, вотчины Карельского Деда Мороза, питомника хасок и оленей, а также знаменитого водопада Кивач.
Тур на 2 дня в новогодние праздники с посещением Петрозаводска, вотчины Карельского Деда Мороза, питомника хасок и оленей, а также знаменитого водопада Кивач.
Отправляться в зимний тур в Карелию из СПб удобнее всего поездом: туры в Карелию из СПб зимой начинают программу в Петрозаводске, где вас встречает наш представитель прямо на ж.-д. вокзале. Большинство составов идут утром, оптимальный вариант — поезд №212А (курсирует по пятницам и воскресеньям, прибытие рано утром без лишних ночевок). Также доступны маршруты Октябрьской ж.д.: фирменный поезд №018А «Карелия» отправляется вечером и прибывает утром следующего дня, есть варианты №160В и №120В с временем в пути около 20,5 часов. Выбирайте рейс под нужные даты — мы подстроим встречу и трансфер так, чтобы сразу начать маршрут. Это делает зимние туры в Карелию из Санкт Петербурга максимально удобными по логистике.
Зимняя Карелия в лучших маршрутах.
Вы увидите украшенные морозом парки, заснеженные водопады, резиденцию Талви Укко, северные фьорды, уютные городки и древние монастыри.
Готовая организация отдыха.
Программа, размещение, питание и транспорт — уже включены, вам остается только наслаждаться путешествием.
Комфортное начало тура.
Логистика настроена специально для туристов из Петербурга: без ожиданий, пересадок и сложных маршрутов.
Гиды, знающие Север.
Вы узнаете легенды и истории Карелии, увидите секретные природные точки и получите лучшие советы для зимних фотографий.
Мы находимся в центре Петрозаводска по двум адресам:
– Ленина, дом 5. Главный офис и экскурсионное бюро рядом с Онежским озером и точкой сбора на большинство наших программ — ротондой на набережной Петрозаводска. А еще здесь находится самый большой сувенирный магазин в городе и Фурындальная - кафе карельской кухни, где можно отведать настоящие калитки и необычные чаи на местных травах.
– Ленина, дом 26. Наш второй дом: экскурсионное бюро, сувенирный магазин и Калиточная. Здесь вы попробуете карельские калитки в традиционной и авторской подаче, а также не уйдете без сувениров и экскурсий.
Все туристы получают скидку в 10% на продукцию в наших сувенирных магазинах, а также в Калиточной и Фурындальной.
Золотое кольцо Карелии - карельский туроператор. Мы не тратимся на офисную сеть в крупных городах, поэтому можем позволить себе снизить цены наши услуги и продукты - сувениры, туры и экскурсии.
Добро пожаловать в Карелию! Terveh tulles!