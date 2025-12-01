Тур на 2 дня в новогодние праздники с посещением Петрозаводска, вотчины Карельского Деда Мороза, питомника хасок и оленей, а также знаменитого водопада Кивач.
Карелия зимой из Москвы — это удобное путешествие с прямым прибытием в столицу региона. Все наши туры стартуют в Петрозаводске: гид встречает группу на железнодорожном вокзале и помогает сразу переключиться в режим отдыха.
Лучший вариант добраться — поездом. Прямые маршруты Октябрьской железной дороги позволяют уехать вечером и проснуться уже среди северной зимы. Туристы чаще всего выбирают поезд №016А «Арктика» и поезд №092А — оба прибывают утром и идеально подходят под график начала программ. Также можно рассмотреть поезд №160В или №120В: они идут около 20 часов, но не требуют пересадок и позволяют спокойно доехать до Карелии.
Альтернативный маршрут — авиа + поезд. Перелёт до Санкт-Петербурга занимает около 1,5 часов, затем удобная «Ласточка» или ночной поезд довезёт вас до Петрозаводска. Такой вариант экономит время и подходит тем, кто предпочитает меньше времени проводить в дороге.
Лучшие зимние маршруты Карелии.
Заснеженные нацпарки, водопад Кивач, северные резиденции, катание на упряжках — мы покажем Карелию в её волшебном зимнем обличье.
Чёткая организация путешествия.
Размещение, питание, трансферы и экскурсии уже включены — ничего не нужно планировать.
Встреча и сопровождение с первого момента.
Наш представитель ждёт вас в месте прибытия, помогает с посадкой в трансфер и отвечает за комфорт на каждом этапе тура.
Гиды, которые влюбят вас в Север.
И истории, и легенды, и секретные места — всё это сделает поездку действительно незабываемой.
