Карелия зимой из Москвы — это удобное путешествие с прямым прибытием в столицу региона. Все наши туры стартуют в Петрозаводске: гид встречает группу на железнодорожном вокзале и помогает сразу переключиться в режим отдыха.

Лучший вариант добраться — поездом. Прямые маршруты Октябрьской железной дороги позволяют уехать вечером и проснуться уже среди северной зимы. Туристы чаще всего выбирают поезд №016А «Арктика» и поезд №092А — оба прибывают утром и идеально подходят под график начала программ. Также можно рассмотреть поезд №160В или №120В: они идут около 20 часов, но не требуют пересадок и позволяют спокойно доехать до Карелии.

Альтернативный маршрут — авиа + поезд. Перелёт до Санкт-Петербурга занимает около 1,5 часов, затем удобная «Ласточка» или ночной поезд довезёт вас до Петрозаводска. Такой вариант экономит время и подходит тем, кто предпочитает меньше времени проводить в дороге.