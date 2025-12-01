Жители Нижнего Новгорода смогут легко добраться до Карелии как поездом, так и самолетом с удобной пересадкой. Большинство туров в Карелию на Новый год 2026 начинаются в Петрозаводске — здесь мы встречаем туристов на железнодорожном вокзале или в аэропорту «Бесовец» (в зависимости от выбора маршрута и времени прибытия).

Самый популярный вариант — поезд: из Нижнего Новгорода можно отправиться в сторону Москвы, а затем пересесть на фирменные составы Октябрьской железной дороги, которые прибывают в Петрозаводск рано утром. Такой маршрут позволяет сразу присоединиться к группе без ночевок «в ожидании». Также доступен вариант: поездом до Санкт-Петербурга, а оттуда — прямой ночной рейс в столицу Карелии.

Альтернативный способ — перелет до Москвы или Санкт-Петербурга с дальнейшим железнодорожным сообщением до Петрозаводска. Часто это быстрее и удобнее, особенно если вы предпочитаете экономить время в дороге: время перелета до столицы — около 1,5 часов, далее поездом еще несколько часов до Карелии. Мы подскажем оптимальные варианты под конкретные даты тура.