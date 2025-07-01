Туроператор по Карелии

Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
Войти в ЛК
Все предложения от нашего туроператора по Карелии
ТОП • 5
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску
Экскурсия

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску

• из Петрозаводска • 2 часа • 1350₽ • узнать историю города и увидеть основные достопримечательности
на основе 124 отзывов
Новогодние туры в Карелию 2025-2026
Туры

Новогодние туры в Карелию 2025-2026

Осень в Карелии + Кижи: тур на 4 дня
Тур

Осень в Карелии + Кижи: тур на 4 дня

4 дня в осенней Карелии с посещением острова Кижи, а также Рускеала, водопада Кивач, вотчины Талви Укко с хасками и оленями и столицы Карелии - Петрозаводска!
на основе 13 отзывов
ХИТ • ЭКСКУРСИЯ №1
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные воды
Экскурсия

Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные воды

• из Петрозаводска • 8 часов • 3490₽ • посетим всё самое красивое вокруг Петрозаводска
на основе 424 отзывов
ТОП • 5
Знакомство с Карелией
Тур

Знакомство с Карелией

3 дня • Петрозаводск, Кижи, Рускеала, Кивач • 41500₽ • начало и конец в Петрозаводске
на основе 57 отзывов
ТОП • 5
Мраморный каньон Рускеала в Карелии
Экскурсия

Мраморный каньон Рускеала в Карелии

• из Петрозаводска • 12 часов • 4950₽ • по пути смотрим водопады
на основе 280 отзывов
ТОП • 5
Экскурсия на Кижи
Экскурсия

Экскурсия на Кижи

• из Петрозаводска • 7 часов • 7000₽ • самый простой способ увидеть Кижи
на основе 97 отзывов
Путешествие на остров Кижи через Заонежье
Экскурсия

Путешествие на остров Кижи через Заонежье

• из Петрозаводска • 13 часов • 8200₽ • красивый и интересный способ попасть на Кижи в любое время года
на основе 33 отзывов
Осень в Карелии
Тур

Осень в Карелии

Осенний трехдневный тур в золотую Карелию: Кижи, Петрозаводск, хаски и олени и жемчужина Приладожья - мраморный каньон Рускеала.
на основе 15 отзывов
Мастер-класс по калиткам (карельским пирожкам)
Экскурсия

Мастер-класс по калиткам (карельским пирожкам)

• из Петрозаводска • 2 часа • 2000₽ • особенности национальной карельской кухни
на основе 5 отзывов
Тур на ноябрьские праздники в Карелию
Тур

Тур на ноябрьские праздники в Карелию

3-ех дневная программа на ноябрьские праздники: Петрозаводск, хаски и олени, Мраморный каньон Рускеала, водопад кивач и вулкан Гирвас.
на основе 13 отзывов
Очарование осенней Карелии | Тур с ретропоездом
Тур

Очарование осенней Карелии | Тур с ретропоездом

Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник
Экскурсия

Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник

• из Петрозаводска • 4 часа • 3500₽ • пообщаться с главными северными друзями человека: хасками и оленями
на основе 32 отзывов
Этноэкскурсия по карельским деревням: Киндасово, Кинерма, Рубчойла
Экскурсия

Этноэкскурсия по карельским деревням: Киндасово, Кинерма, Рубчойла

• из Петрозаводска • 9 часов • 8500₽ • увидеть, услышать и попробовать на вкус настоящую аутентичную Карелию
на основе 9 отзывов
Путешествие в Олонецкую Карелию: Александро-Свирский монастырь и старинный Олонец
Экскурсия

Путешествие в Олонецкую Карелию: Александро-Свирский монастырь и старинный Олонец

• из Петрозаводска • 10 часов • 5900₽ • путешествие к святыням Русского Севера
на основе 1 отзывов
Мистическая гора Воттоваара
Экскурсия

Мистическая гора Воттоваара

• из Петрозаводска • 18 часов • 8500₽ • возможность побывать на Месте Силы
на основе 21 отзывов
Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты (Юканкоски)
Экскурсия

Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты (Юканкоски)

• из Петрозаводска • 14 часов • 10900₽ • заповедные Ладожские шхеры, высоченный водопад и Сортавала за один день
на основе 6 отзывов
Зима в Карелии
Тур

Зима в Карелии

3 дня • Петрозаводск, хаски и олени, Талви Укко, Рускеала, Кивач • 29900₽ • старт и конец тура в Петрозаводске
на основе 8 отзывов
Очарование летней Карелии | Тур с ретропоездом
Тур

Очарование летней Карелии | Тур с ретропоездом

Экскурсия

Новогодняя экскурсия по Петрозаводску

на основе 41 отзывов
В гости к карельскому Деду Морозу - Талвиукко
Экскурсия

В гости к карельскому Деду Морозу - Талвиукко

• из Петрозаводска • 5 часов • 3800₽ • вотчина настоящего карельского Деда Мороза
на основе 42 отзывов
ТОП • 5
Концерт национального ансамбля Кантеле
Экскурсия

Концерт национального ансамбля Кантеле

• из Петрозаводска • 1 час • 1500₽ • услышать и потанцевать под звуки национального инструмента
на основе 11 отзывов
Почувствуй Петрозаводск - большая экскурсия с музеем и мастер-классом
Экскурсия

Почувствуй Петрозаводск - большая экскурсия с музеем и мастер-классом

• из Петрозаводска • 5 часов • 4850₽ • насыщенный день в столице Карелии
на основе 44 отзывов
Тур на выходные в Карелии
Тур

Тур на выходные в Карелии

2 дня • Петрозаводск, Кижи, Кивач • 19900₽ • старт и конец тура в Петрозаводске
на основе 14 отзывов
Новый год в Карелии 2026
Тур

Новый год в Карелии 2026

4 дня с 31.12 по 03.01 с хасками, Дед Морозом - Талви Укко, Рускеала, Кивачом и концертом Кантеле, все включено!
на основе 9 отзывов
Легенды Севера — зимний тур в Карелию
Тур

Легенды Севера — зимний тур в Карелию

4 дня • Петрозаводск, хаски и олени, Талви Укко, Кижи, Рускеала, Кивач • 39900₽ • старт и конец тура в Петрозаводске
на основе 10 отзывов
Очарование зимней Карелии | Тур с ретропоездом
Тур

Очарование зимней Карелии | Тур с ретропоездом

3-ех дневный зимний тур с возможностью прокатиться на ретропоезде до Сортавала, а также для Вас: Рускеала, водопад Кивач, Петрозаводск и хаски с оленями.
на основе 8 отзывов
Новогодний тур в Карелию 2026 + Кижи через Заонежье
Тур

Новогодний тур в Карелию 2026 + Кижи через Заонежье

5 дней на НГ с 30.12 по 03.01 или 31.12 по 04.01: Кижи, Рускеала, Кивач, Дед Мороз, хаски, Кантеле и органный концерт!
на основе 8 отзывов
Новогодние каникулы в Карелии + Кижи через Заонежье
Тур

Новогодние каникулы в Карелии + Кижи через Заонежье

5 дней на каникулах с 03.01 по 07.01 или 04.01 по 08.01: Кижи, Рускеала, Кивач, Дед Мороз, хаски, Кантеле и органный концерт! Все в стоимости!
на основе 17 отзывов
Жемчужное ожерелье Карелии - зимний тур из Сортавала
Тур

Жемчужное ожерелье Карелии - зимний тур из Сортавала

Главное путешествие зимы - вся Карелия за 5 дней с самыми красивыми объектами - Рускеала, Кивач, хаски, Ладожские шхеры, ретропоезд, Кижи и многое другое!
на основе 19 отзывов
Из Санкт-Петербурга
Жемчужное ожерелье Карелии - зимний тур из Санкт-Петербурга
Тур

Жемчужное ожерелье Карелии - зимний тур из Санкт-Петербурга

Главное путешествие зимы - вся Карелия за 5 дней с самыми красивыми объектами - Рускеала, Кивач, хаски, Ладожские шхеры, ретропоезд, Кижи и многое другое!
на основе 19 отзывов
Новогодние праздники в Карелии
Тур

Новогодние праздники в Карелии

4 дня • Петрозаводск, хаски и олени, Талви Укко, Рускеала, Кивач • 48900₽ • старт и конец тура в Петрозаводске
на основе 20 отзывов
Снежный Карьяла-уикенд
Тур

Снежный Карьяла-уикенд

2-ух дневный тур в зимний Петрозаводск, включающий в себя проживание и экскурсии в лучшие места: Кижи, водопад Кивач и этно-парк к хаскам и оленям.
на основе 11 отзывов
Из Санкт-Петербурга
Руны Приладожья – зимний тур из Санкт-Петербурга
Тур

Руны Приладожья – зимний тур из Санкт-Петербурга

Из Санкт-Петербурга
Ладожские выходные - зимний тур из Санкт-Петербурга
Тур

Ладожские выходные - зимний тур из Санкт-Петербурга

На Север! Зимнее путешествие в Карелию всей семьей
Тур

На Север! Зимнее путешествие в Карелию всей семьей

Тур с группой до 15 человек и уникальной программой: мастер-классы, снегоходы, пикники на льду, проживание в загородном комплексе и все основные красоты за 5 дней.
на основе 13 отзывов
Весна в Карелии
Тур

Весна в Карелии

Трехдневный тур в весеннюю Карелию: бурный водопад Кивач, весна в горном парке Рускеала, Петрозаводск и хаски с оленями!
на основе 12 отзывов
Весна в Карелии + Кижи: тур на 4 дня
Тур

Весна в Карелии + Кижи: тур на 4 дня

4 дня в весенней Карелии: Кижи, водопад Кивач, мраморный каньон Рускеала, Петрозаводск и хаски с оленями!
на основе 12 отзывов
Очарование весенней Карелии | Тур с ретропоездом
Тур

Очарование весенней Карелии | Тур с ретропоездом

Из Сортавала
Золотое кольцо Карелии из Сортавала
Экскурсия

Золотое кольцо Карелии из Сортавала

Из Сортавала
Обзорная экскурсия по г.Сортавала
Экскурсия

Обзорная экскурсия по г.Сортавала

Из Сортавала
Сортавала, мраморный каньон и ретропоезд
Экскурсия

Сортавала, мраморный каньон и ретропоезд

Валаам + Рускеала за один день из Петрозаводска
Экскурсия

Валаам + Рускеала за один день из Петрозаводска

• из Петрозаводска • 18 часов • 12500₽ • посетить Валаам и Рускеала за один день сложно, но возможно
на основе 19 отзывов
К Беломорским петроглифам через Заонежье
Экскурсия

К Беломорским петроглифам через Заонежье

• из Петрозаводска • 22 часа • 9900₽ • прочитать листы каменной книги в Залавруге у Белого моря
на основе 4 отзывов
ТОП • 5
Экскурсия на Валаам
Экскурсия

Экскурсия на Валаам

• из Петрозаводска • 15 часов • 9900₽ • самая большая программа при однодневном посещении
на основе 19 отзывов
Соловки за один день из Петрозаводска
Экскурсия

Соловки за один день из Петрозаводска

• из Петрозаводска • 27 часов • 19800₽ • трудный путь и всего 9 часов на острове, для тех кто хочет успеть всё
на основе 10 отзывов
Экскурсия на Валаам и Рускеалу с посещением водопадов Северного Приладожья и Сортавала на 2 дня
Экскурсия

Экскурсия на Валаам и Рускеалу с посещением водопадов Северного Приладожья и Сортавала на 2 дня

• из Сортавала • 2 дня / 1 ночь • 28500₽ • увидеть Валаам и Рускеала без спешки и почуствовать Северное Приладожье
на основе 32 отзывов
Сплав по реке Шуя
Экскурсия

Сплав по реке Шуя

• из Петрозаводска • 5 часов • 3000₽ • легкие, но веселые покатушки и знакомство с рафтингом
на основе 11 отзывов
Экскурсия на лодке по малому кругу озерно-канальной системы Соловков
Экскурсия

Экскурсия на лодке по малому кругу озерно-канальной системы Соловков

Экскурсия на гору Секирную: сквозь века соловецкой истории
Экскурсия

Экскурсия на гору Секирную: сквозь века соловецкой истории

Из Сортавала
Прогулка на катере по Ладожским шхерам из Сортавала
Экскурсия

Прогулка на катере по Ладожским шхерам из Сортавала

• из Сортавала • 2 часа • 3000₽ • фантастические виды и высадка на одном из островов
По святым местам Карелии
Тур

По святым местам Карелии

Душа Карелии: фьорды, горы и водопады за 3 дня
Тур

Душа Карелии: фьорды, горы и водопады за 3 дня

Горы, реки и деревни: необычная Карелия за 4 дня
Тур

Горы, реки и деревни: необычная Карелия за 4 дня

Карельская перезагрузка: природа, сплав и остров Кижи
Тур

Карельская перезагрузка: природа, сплав и остров Кижи

Краски Карелии: Кижи, Валаам, Рускеала и Кивач за 3 дня
Тур

Краски Карелии: Кижи, Валаам, Рускеала и Кивач за 3 дня

Тур из Петрозаводска в топ-места Карелии! Кижи, Валаам, Петрозаводск, Рускеала и Кивач - все за 3 дня!
на основе 29 отзывов
Карельский вояж: Кижи-Валаам-Соловки за 5 дней
Тур

Карельский вояж: Кижи-Валаам-Соловки за 5 дней

Для тех, кто не располагает временем, мы придумали короткую 5-ти дневную программу с посещением главных островов Карелии.
на основе 29 отзывов
ТОП • 5
Сказания Севера + Соловки
Тур

Сказания Севера + Соловки

В этом туре для Вас 3 главных острова: Кижи, Валаам, Соловки в 6-ти дневном туре без ночных переездов, с максимальным комфортом.
на основе 7 отзывов
Карельский экспресс: Валаам, Кижи, Соловки за 3 дня
Тур

Карельский экспресс: Валаам, Кижи, Соловки за 3 дня

ТОП • 5
Сказания севера — летний тур в Карелию
Тур

Сказания севера — летний тур в Карелию

4 дня • Сортавала, Валаам, Рускеала, Петрозаводск, Кижи, Кивач • 62900₽ • старт в Сортавала, заканчиваем в Петрозаводске
на основе 29 отзывов
Тур на Майские праздники в Карелии
Тур

Тур на Майские праздники в Карелии

3-ех дневный тур на майские праздники - время самых бурных водопадов и просыпающейся природы. Вся Карелия - Петрозаводск, Кивач, Рускеала и хаски с оленями!
на основе 13 отзывов
ХИТ • ТУР №1
Жемчужное ожерелье Карелии — летний тур
Тур

Жемчужное ожерелье Карелии — летний тур

9 дней • Сортавала, Рускеала, Валаам, Петрозаводск, национальные деревни, Кижи, Медвежьегорск, Петроглифы, Соловки и многое другое • 175000₽ • старт в Сортавала, заканчиваем в Кеми
на основе 111 отзывов
ХИТ • ТУР №1
Жемчужное ожерелье Карелии (без Соловков)
Тур

Жемчужное ожерелье Карелии (без Соловков)

Если Вам нужна действительно ВСЯ Карелия, а Соловки Вы решили оставить "на потом", то этот тур на 6 дней - для Вас. Неспешно и с комфортом - наш главный тур по Карелии.
на основе 105 отзывов
Соловки, Беломорканал и петроглифы
Тур

Соловки, Беломорканал и петроглифы

Руны Приладожья — тур на 3 дня в Сортавала
Тур

Руны Приладожья — тур на 3 дня в Сортавала

Проведите 3 незабываемых дня в Сортавала: святой остров Валаам, мраморный каньон Рускеала, парк Викингов, Ладожские шхеры на катерах, гора Паасо и многое другое!
ТОП • 5
Соловки: заглянуть в вечность
Тур

Соловки: заглянуть в вечность

3 дня • Медвежьегорск, Петроглифы, Соловки • 53900₽ • старт в Петрозаводске, заканчиваем в Кеми
на основе 6 отзывов
Три грани Карелии
Тур

Три грани Карелии

Туроператор «Золотое кольцо Карелии»

На сайте karelia.gold можно купить тур в Карелию; забронировать экскурсии по Карелии из Петрозаводска, Сортавала и других городов; найти гостиницу или частный коттедж; организовать охоту или рыбалку; выбрать ЖД/Авиа билеты; оформить страховку для отдыха в Карелии, изучить статьи про достопримечательности или каталог с рейтингом карельских ресторанов.

Мы делаем все, что может потребоваться для организации отдыха в Карелии. Добро пожаловать в Карелию! Terveh tulles!

  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, проживание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Сложно выбрать? Поможем!
WhatsAppring@karelia.gold+7 (911) 050-34-77
Направления нашей работы

Туроператор "Золотое кольцо Карелии" предлагает услуги по организации всего спектра туристских услуг для Вашего отдыха в Карелии - от момента покупки билетов до любых видов активностей.

  • Многодневные туры в Карелию

    Продолжительные туры по Карелии с включенными активностями, проживанием и питанием.

  • Однодневные экскурсии

    Большой выбор однодневных экскурсий по Карелии для Вашего активного и насыщенного отдыха.

  • Туры на остров Кижи в Карелии

    Уникальный музей под открытым небом: древние церкви из дерева, тишина озёра и дыхание истории. Каждый путешественник найдет для себя что-то интересное.

  • Экскурсии на Валаам на теплоходе

    Теплоходные круизы на Валаам не успеют утомить и будут полны событиями.

  • Туры с посещением Рускеала

    Горный парк привлекает сотни тысяч туристов своей инфраструктурой, красотой и пейзажами.

  • Экскурсии по Карелии

    Национальные вепские и карельские деревни, культура саамов, мистическая Воттоваара и многое другое.

  • Туры с посещением Соловков

    Соловецкий архипелаг является одной из главных точек притяжения туристов на русском Севере.

  • Экскурсии в заповедник Кивач

    Экскурсия по заповеднику, который входит в Кондопожский район Карелии

Популярные туры в Карелию

Туроператор "Золотое кольцо Карелии" предлагает туры в Карелию осенью и зимой с посещением знаменитых островов: Кижи, Валаам, Соловки, а также других известных и не очень достопримечательностей Карелии: мраморный каньон Рускеала, водопад Кивач, сплавы по рекам, экскурсии по Петрозаводску и многое другое

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →
С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

Посмотреть другие отзывы
Компании о нашем туроператоре
Актуальные экскурсии в Карелию

Туроператор "Золотое кольцо Карелии" предлагает экскурсии по Карелии с посещением самых знаменитых и часто посещаемых мест Карелии

СМИ о нас
ДОЛГО СПАЛИ СУББОТНИМ УТРОМ? КУСАЙТЕ ЛОКТИ! НА «УРА» ПРОШЛА ЭКСКУРСИЯ «УЗНАЙ СВОЙ ГОРОД!»Новый турмаршрут представят в День города на набережной ПетрозаводскаХАЛЯВА КОНЧИЛАСЬ. НЕПРОФЕССИОНАЛЫ РУШАТ РЫНОК ГОСТЕВОГО ТУРИЗМА«Золотое кольцо Карелии»Карелия не справляется с туристами: почему мы больше не заинтересованы в резком увеличении турпотока, особенно в летний сезонКрай дорогих озер: что может помешать Карелии стать российским центром туризмаШОК И ТРЕПЕТ: ТУРИСТЫ УДИВЛЯЮТСЯ ТРАССЕ ПО «ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ КАРЕЛИИ»Мы Карьяла, нам Похъяла. Или Почему в Карелии жить лучше, чем в Москве

Наши предложения по турам в Карелию на разное количество дней

Мы подготовили для Вас различные варианты туров в Карелию на выходные, три или пять дней, а также большие путешествия на 10 дней, включающие в себя все, что можно увидеть в Карелии. Выбирайте оптимальный для себя вариант и добро пожаловать!

Все наши туры по популярным достопримечательностям Карелии

Мы проводим туры по всей Карелии и для Вашего удобства сгруппировали их по объектам показа. Вы можете выбрать подходящий тур именно с той достопримечательностью Карелии, которую хотите посетить.

  • Туры с посещением острова Валаам

    Валаам — святой остров на севере Ладожского озера, где находится Спасо-Преображенский монастырь.

  • Туры с посещением Соловков

    Соловецкий архипелаг является одной из главных точек притяжения туристов на русском Севере.

  • Туры на остров Кижи в Карелии

    Уникальный музей под открытым небом: древние церкви из дерева, тишина озёра и дыхание истории. Каждый путешественник найдет для себя что-то интересное.

  • Туры с посещением Рускеала

    Горный парк привлекает сотни тысяч туристов своей инфраструктурой, красотой и пейзажами.

  • Туры с посещением водопада Кивач

    Кивач является одним из самых живописных мест в Карелии - чистый воздух, красивые камни и лес, бурлящий поток падающей воды, здесь останавливается время.

  • Туры с посещением деревень

    Карельские деревни с национальным колоритом - Кинерма, Шелтозеро, Рубчойла, где сохранились и доступны для изучения традиции, быт и история карельского народа.

  • Туры по местам Силы Карелии

    Карелия славится своими Местами Силы, где расположены энергетические разломы: священная саамская гора Воттоваара, Паасо, Сампо, Гирвас и многие другие.

  • Туры за северным сиянием

    Подборка туров в Карелию от нашей компании, во время которых можно увидеть северное сияние. Сезон северного сияния начинается в октябре, заканчивается в апреле.

Узнайте всё о Карелии в нашем блоге

Отдых в Карелии из любого города России и мира

Все наши туры начинаются прямо в Карелии, в основном из Петрозаводска, а также Сортавала или Кеми. Вы можете приехать в Карелию из любого города России или мира, а мы поможем спланировать путь на самолете или ЖД.

Туроператор по Карелии

Золотое кольцо Карелии - региональный туроператор, который предоставляет услуги по организации многодневных туров в Карелию; однодневных экскурсий из Петрозаводска и других городов Карелии; бронирование и аренду загородного размещения в коттеджах и на базах отдыха; санаторно-курортный отдых; туры для организованных групп школьников; корпоративные программы и MICE, VIP туры в нашу гостеприимную республику.

Наша компания работает с 2014 года. Турфирма "Золотое кольцо Карелии" за это время беспрерывно и последовательно совершенствовала качество услуг, внедряла новые турпродукты и организовывала мероприятия под запросы самых искушенных путешественников, корпоративных групп в 500 человек и даже официальных правительственных делегаций.

Команда туроператора получила признание в профессиональной среде и больше 1000 положительных отзывов туристов о выполненной работе. Наши услуги выбирают за нестандартный подход к организации отдыха; внимательное и чуткое отношение к каждой детали - с переговоров до исполнения; и профессиональный сервис для наших клиентов - связь по электронной почте, популярным мессенджерам или телефону, умные роботы для типовых задач, доступно изложенная информация и функция онлайн-бронирования турпродуктов.

Миссия туроператора "Золотое кольцо Карелии" - предоставить хороший отдых за минимально возможную для рынка цену, которая достигается за счет профессиональных навыков и опыта работы команды туроператора "Золотое кольцо Карелии" в туризме.

Сайт использует данные cookie
Cайт использует хранение информации в браузере (cookie) и сервисы сбора технических данных (Яндекс). Продолжая использовать сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий, а также с Политикой обработки и защиты персональных данных
Принять