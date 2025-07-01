Туроператор по Карелии

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи
На сайте karelia.gold можно купить тур в Карелию; забронировать экскурсии по Карелии из Петрозаводска, Сортавала и других городов; найти гостиницу или частный коттедж; организовать охоту или рыбалку; выбрать ЖД/Авиа билеты; оформить страховку для отдыха в Карелии, изучить статьи про достопримечательности или каталог с рейтингом карельских ресторанов.
Мы делаем все, что может потребоваться для организации отдыха в Карелии. Добро пожаловать в Карелию! Terveh tulles!
Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!
Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.
Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.
Для вас будет готов трансфер, питание, проживание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.
Туроператор "Золотое кольцо Карелии" предлагает услуги по организации всего спектра туристских услуг для Вашего отдыха в Карелии - от момента покупки билетов до любых видов активностей.
Продолжительные туры по Карелии с включенными активностями, проживанием и питанием.
Большой выбор однодневных экскурсий по Карелии для Вашего активного и насыщенного отдыха.
Уникальный музей под открытым небом: древние церкви из дерева, тишина озёра и дыхание истории. Каждый путешественник найдет для себя что-то интересное.
Теплоходные круизы на Валаам не успеют утомить и будут полны событиями.
Горный парк привлекает сотни тысяч туристов своей инфраструктурой, красотой и пейзажами.
Национальные вепские и карельские деревни, культура саамов, мистическая Воттоваара и многое другое.
Соловецкий архипелаг является одной из главных точек притяжения туристов на русском Севере.
Экскурсия по заповеднику, который входит в Кондопожский район Карелии
Туроператор "Золотое кольцо Карелии" предлагает туры в Карелию осенью и зимой с посещением знаменитых островов: Кижи, Валаам, Соловки, а также других известных и не очень достопримечательностей Карелии: мраморный каньон Рускеала, водопад Кивач, сплавы по рекам, экскурсии по Петрозаводску и многое другое
Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539
Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи
Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины
Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌
Туроператор "Золотое кольцо Карелии" предлагает экскурсии по Карелии с посещением самых знаменитых и часто посещаемых мест Карелии
Мы подготовили для Вас различные варианты туров в Карелию на выходные, три или пять дней, а также большие путешествия на 10 дней, включающие в себя все, что можно увидеть в Карелии. Выбирайте оптимальный для себя вариант и добро пожаловать!
Для первого знакомства с нашим замечательным регионом многие выбирают Туры в Карелию на 1, 2, 3 дня.
Если Вы хотите размеренный отдых с вдумчивым изучением нашего региона, то Вам подойдут эти туры.
Лучшим вариантом отдыха в Карелии станет путешествие и туры в Карелию на 7, 8, 9, 10 и более дней.
Мы проводим туры по всей Карелии и для Вашего удобства сгруппировали их по объектам показа. Вы можете выбрать подходящий тур именно с той достопримечательностью Карелии, которую хотите посетить.
Валаам — святой остров на севере Ладожского озера, где находится Спасо-Преображенский монастырь.
Соловецкий архипелаг является одной из главных точек притяжения туристов на русском Севере.
Уникальный музей под открытым небом: древние церкви из дерева, тишина озёра и дыхание истории. Каждый путешественник найдет для себя что-то интересное.
Горный парк привлекает сотни тысяч туристов своей инфраструктурой, красотой и пейзажами.
Кивач является одним из самых живописных мест в Карелии - чистый воздух, красивые камни и лес, бурлящий поток падающей воды, здесь останавливается время.
Карельские деревни с национальным колоритом - Кинерма, Шелтозеро, Рубчойла, где сохранились и доступны для изучения традиции, быт и история карельского народа.
Карелия славится своими Местами Силы, где расположены энергетические разломы: священная саамская гора Воттоваара, Паасо, Сампо, Гирвас и многие другие.
Подборка туров в Карелию от нашей компании, во время которых можно увидеть северное сияние. Сезон северного сияния начинается в октябре, заканчивается в апреле.
Все наши туры начинаются прямо в Карелии, в основном из Петрозаводска, а также Сортавала или Кеми. Вы можете приехать в Карелию из любого города России или мира, а мы поможем спланировать путь на самолете или ЖД.
Золотое кольцо Карелии - региональный туроператор, который предоставляет услуги по организации многодневных туров в Карелию; однодневных экскурсий из Петрозаводска и других городов Карелии; бронирование и аренду загородного размещения в коттеджах и на базах отдыха; санаторно-курортный отдых; туры для организованных групп школьников; корпоративные программы и MICE, VIP туры в нашу гостеприимную республику.
Наша компания работает с 2014 года. Турфирма "Золотое кольцо Карелии" за это время беспрерывно и последовательно совершенствовала качество услуг, внедряла новые турпродукты и организовывала мероприятия под запросы самых искушенных путешественников, корпоративных групп в 500 человек и даже официальных правительственных делегаций.
Команда туроператора получила признание в профессиональной среде и больше 1000 положительных отзывов туристов о выполненной работе. Наши услуги выбирают за нестандартный подход к организации отдыха; внимательное и чуткое отношение к каждой детали - с переговоров до исполнения; и профессиональный сервис для наших клиентов - связь по электронной почте, популярным мессенджерам или телефону, умные роботы для типовых задач, доступно изложенная информация и функция онлайн-бронирования турпродуктов.
Миссия туроператора "Золотое кольцо Карелии" - предоставить хороший отдых за минимально возможную для рынка цену, которая достигается за счет профессиональных навыков и опыта работы команды туроператора "Золотое кольцо Карелии" в туризме.