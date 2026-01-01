Золотое кольцо Карелии
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Туры и экскурсии по Карелии — от туроператора

«Золотое кольцо Карелии» — местный туроператор с 2014 года, РТО 020666. Сами проводим туры и экскурсии, поэтому у нас самые низкие цены. За плечами — тысячи поездок и высокие оценки на крупных туристических площадках.

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Показано 42 из 42
Карьяла-уикенд

Многодневный тур из Петрозаводска 2 дня 1 ночьОсеньЗимаВесна

Карьяла-уикенд

5на основе 11 отзывов

Даты тураВыберите дату
Взрослые
16 500 ₽
0
Льготники
16 100 ₽
0
Дети 3-14 лет
15 950 ₽
0
Итого: 0 ₽
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Осень в Карелии

Многодневный тур из Петрозаводска 3 дня 2 ночиОсень

Осень в Карелии

5на основе 20 отзывов

Даты тураВыберите дату
Взрослые
27 900 ₽
0
Льготники
27 550 ₽
0
Дети 3-14 лет
27 350 ₽
0
Итого: 0 ₽
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Весна в Карелии

Многодневный тур из Петрозаводска 3 дня 2 ночиВесна

Весна в Карелии

5на основе 14 отзывов

Даты тураВыберите дату
Взрослые
27 900 ₽
0
Льготники
27 550 ₽
0
Дети 3-14 лет
27 350 ₽
0
Итого: 0 ₽
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Путешествие на остров Кижи через Заонежье

Однодневная экскурсия в ПетрозаводскеОсеньЗимаВесна

Путешествие на остров Кижи через Заонежье

4.9на основе 45 отзывов

Дата экскурсииВыберите дату
Взрослые
8 500 ₽
0
Льготники
8 300 ₽
0
Студенты
8 300 ₽
0
Дети 5-12 лет
8 000 ₽
0
Школьники
8 000 ₽
0
Итого: 0 ₽
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Новогодние праздники в Карелии

Многодневный тур из Петрозаводска 4 дня 3 ночиЗима

Новогодние праздники в Карелии

5на основе 21 отзыв

Даты тураВыберите дату
Взрослые
48 900 ₽
0
Льготники
48 000 ₽
0
Дети 3-14 лет
46 700 ₽
0
Итого: 0 ₽
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Путешествие в Олонецкую Карелию: Александро-Свирский монастырь и старинный Олонец

Однодневная экскурсия в ПетрозаводскеОсеньЗимаВесна

Путешествие в Олонецкую Карелию: Александро-Свирский монастырь и старинный Олонец

5на основе 2 отзыва

Дата экскурсииВыберите дату
Взрослые
7 800 ₽
0
Льготники
7 000 ₽
0
Дети 5-12 лет
6 000 ₽
0
Итого: 0 ₽
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Остров Кижи на метеоре

Однодневная экскурсия в ПетрозаводскеОсеньВеснаЛето

Остров Кижи на метеоре

4.9на основе 132 отзыва

Дата экскурсииВыберите дату
Взрослые
7 200 ₽
0
Студенты
6 700 ₽
0
Льготники
6 700 ₽
0
Дети 3-16 лет
5 200 ₽
0
Итого: 0 ₽
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Сплав по реке Шуя

Однодневная экскурсия в ПетрозаводскеВесна

Сплав по реке Шуя

5на основе 20 отзывов

Дата экскурсииВыберите дату
Взрослые
3 950 ₽
0
Дети 3-14 лет
3 500 ₽
0
Итого: 0 ₽
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Три грани Карелии

Многодневный тур из Петрозаводска 3 дня 2 ночиОсеньЗимаВесна

Три грани Карелии

Даты тураВыберите дату
Взрослые
39 900 ₽
0
Льготники
37 900 ₽
0
Дети 3-14 лет
34 900 ₽
0
Итого: 0 ₽
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Тур на майские праздники в Карелии

Многодневный тур из Петрозаводска 3 дня 2 ночиВесна

Тур на майские праздники в Карелии

5на основе 15 отзывов

Даты тураВыберите дату
Взрослые
32 900 ₽
0
Льготники
32 400 ₽
0
Дети 3-14 лет
31 900 ₽
0
Итого: 0 ₽
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Новый год в Карелии

Многодневный тур из Петрозаводска 4 дня 3 ночиЗима

Новый год в Карелии

5на основе 11 отзывов

Даты тураВыберите дату
Взрослые
48 900 ₽
0
Дети 3-14 лет
46 700 ₽
0
Льготники
48 000 ₽
0
Итого: 0 ₽
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Зима в Карелии

Многодневный тур из Петрозаводска 3 дня 2 ночиЗима

Зима в Карелии

5на основе 32 отзыва

Даты тураВыберите дату
Взрослые
27 900 ₽
0
Льготники
27 550 ₽
0
Дети 3-14 лет
27 350 ₽
0
Итого: 0 ₽
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Весна в Карелии + Кижи: тур на 4 дня

Многодневный тур из Петрозаводска 3 дня 2 ночиВесна

Весна в Карелии + Кижи: тур на 4 дня

5на основе 13 отзывов

Даты тураВыберите дату
Взрослые
38 900 ₽
0
Льготники
38 150 ₽
0
Дети 3-14 лет
37 950 ₽
0
Итого: 0 ₽
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Осень в Карелии + Кижи: тур на 4 дня

Многодневный тур из Петрозаводска 3 дня 2 ночиОсень

Осень в Карелии + Кижи: тур на 4 дня

5на основе 14 отзывов

Даты тураВыберите дату
Взрослые
38 900 ₽
0
Льготники
38 150 ₽
0
Дети 3-14 лет
37 950 ₽
0
Итого: 0 ₽
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Мраморный каньон Рускеала в Карелии

Однодневная экскурсия в ПетрозаводскеОсеньЗимаВеснаЛето

Мраморный каньон Рускеала в Карелии

4.9на основе 465 отзывов

Дата экскурсииВыберите дату
Взрослые
5 400 ₽
0
Льготники
5 250 ₽
0
Студенты
5 250 ₽
0
Дети 3-16 лет
4 950 ₽
0
Итого: 0 ₽
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Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные воды

Однодневная экскурсия в ПетрозаводскеОсеньЗимаВеснаЛето

Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные воды

4.9на основе 1576 отзывов

Дата экскурсииВыберите дату
Взрослые
3 700 ₽
0
Льготники
3 500 ₽
0
Дети 3-14 лет
3 300 ₽
0
Итого: 0 ₽
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