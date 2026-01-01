Туры и экскурсии по Карелии — от туроператора
«Золотое кольцо Карелии» — местный туроператор с 2014 года, РТО 020666. Сами проводим туры и экскурсии, поэтому у нас самые низкие цены. За плечами — тысячи поездок и высокие оценки на крупных туристических площадках.
Количество дней
Показано 42 из 42
Взрослые1 490 ₽
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Льготники1 350 ₽
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Дети 5-12 лет1 250 ₽
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Дети 0-5 лет990 ₽
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Итого: 0 ₽
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Взрослые16 500 ₽
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Льготники16 100 ₽
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Дети 3-14 лет15 950 ₽
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Итого: 0 ₽
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Взрослые93 000 ₽
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Льготники91 000 ₽
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Дети 3-14 лет89 000 ₽
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Итого: 0 ₽
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Взрослые2 000 ₽
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Дети 3-16 лет1 500 ₽
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Итого: 0 ₽
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Взрослые3 950 ₽
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Дети 3-14 лет3 500 ₽
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Итого: 0 ₽
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Взрослые14 500 ₽
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Льготники14 000 ₽
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Дети 5-12 лет10 000 ₽
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Итого: 0 ₽
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Взрослые8 500 ₽
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Льготники8 300 ₽
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Студенты8 300 ₽
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Дети 5-12 лет8 000 ₽
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Школьники8 000 ₽
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Итого: 0 ₽
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Взрослые48 900 ₽
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Льготники48 000 ₽
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Дети 3-14 лет46 700 ₽
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Итого: 0 ₽
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Взрослые9 500 ₽
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Итого: 0 ₽
Дата экскурсииВыберите дату
Взрослые7 800 ₽
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Льготники7 000 ₽
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Дети 5-12 лет6 000 ₽
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Итого: 0 ₽
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Льготники32 400 ₽
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Дети 3-14 лет31 900 ₽
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Взрослые32 900 ₽
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Итого: 0 ₽
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Взрослые7 200 ₽
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Студенты6 700 ₽
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Льготники6 700 ₽
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Дети 3-16 лет5 200 ₽
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Итого: 0 ₽
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Взрослые3 950 ₽
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Дети 3-14 лет3 500 ₽
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Итого: 0 ₽
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Взрослые4 500 ₽
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Дети 3-14 лет4 200 ₽
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Дети 0-2 лет1 200 ₽
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Итого: 0 ₽
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Взрослые5 900 ₽
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Льготники5 500 ₽
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Дети 3-14 лет5 000 ₽
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Итого: 0 ₽
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Взрослые39 900 ₽
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Льготники37 900 ₽
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Дети 3-14 лет34 900 ₽
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Итого: 0 ₽
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Взрослые59 400 ₽
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Льготники58 100 ₽
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Дети 3-14 лет56 800 ₽
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Итого: 0 ₽
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Взрослые3 000 ₽
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Итого: 0 ₽
Даты тураВыберите дату
Взрослые74 500 ₽
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Льготники73 000 ₽
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Дети 3-14 лет71 000 ₽
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Итого: 0 ₽
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Взрослые48 900 ₽
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Дети 3-14 лет46 700 ₽
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Льготники48 000 ₽
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Итого: 0 ₽
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Взрослые9 900 ₽
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Льготники9 000 ₽
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Дети 5-12 лет8 000 ₽
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Итого: 0 ₽
Дата экскурсииВыберите дату
Взрослые2 000 ₽
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Дети 3-16 лет1 500 ₽
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Взрослые2 000 ₽
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Итого: 0 ₽
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Взрослые59 400 ₽
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Льготники58 100 ₽
0
Дети 3-14 лет56 800 ₽
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Итого: 0 ₽
Даты тураВыберите дату
Взрослые32 500 ₽
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Льготники32 100 ₽
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Дети 3-14 лет31 300 ₽
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Итого: 0 ₽
Дата экскурсииВыберите дату
Взрослые5 400 ₽
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Льготники5 250 ₽
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Студенты5 250 ₽
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Дети 3-16 лет4 950 ₽
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Итого: 0 ₽
Даты тураВыберите дату
Взрослые47 500 ₽
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Льготники46 500 ₽
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Дети 3-14 лет45 600 ₽
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Итого: 0 ₽
Дата экскурсииВыберите дату
Взрослые3 700 ₽
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Льготники3 500 ₽
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Дети 3-14 лет3 300 ₽
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Итого: 0 ₽
На эти экскурсии пока нет дат
Но вы можете заказать их индивидуально — напишите нам.
Дата экскурсииНет актуальных дат
Взрослые9 900 ₽
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Льготники9 400 ₽
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Дети 5-12 лет9 400 ₽
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Итого: 0 ₽
Нет фотографии
Дата экскурсииНет актуальных дат
Взрослые12 500 ₽
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Дети 5-12 лет8 500 ₽
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Итого: 0 ₽
Дата экскурсииНет актуальных дат
Взрослые12 900 ₽
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Льготники11 500 ₽
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Дети 5-12 лет10 900 ₽
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Итого: 0 ₽
Нет фотографии
Дата экскурсииНет актуальных дат
Взрослые21 000 ₽
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Льготники19 900 ₽
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Дети 5-12 лет17 900 ₽
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Итого: 0 ₽
Нет фотографии
Дата экскурсииНет актуальных дат
Взрослые5 700 ₽
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Дети 5-12 лет5 000 ₽
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Льготники5 500 ₽
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