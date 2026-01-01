Туры и экскурсии по Карелии — от туроператора

«Золотое кольцо Карелии» — местный туроператор с 2014 года, РТО 020666. Сами проводим туры и экскурсии, поэтому у нас самые низкие цены. За плечами — тысячи поездок и высокие оценки на крупных туристических площадках.