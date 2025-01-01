Мы с женой любим путешествовать. До путешествия по Карелии предпочитали ездить в теплые страны. В этом году почитали отзывы по зимнему маршруту «Жемчужное ожерелье Карелии» и «загорелись» поездкой. Заявку на тур фирма «Золотое кольцо Карелии» оформила быстро, по почте прислали все необходимые документы. Оплата переводом с карты. В Петрозаводск ехали из Москвы фирменным поездом – чисто, комфортно, быстро. Кормят завтраком, есть вагон-ресторан.

По приезду нас у ступенек вокзала встретила наш гид Анна Белан. Группа у нас была небольшая – пять человек плюс экскурсовод Анна и водитель Игорь. Так что мы свободно поместились в Volkswagen -Transporter, который был в нашем распоряжении на протяжении всего тура. Водитель Игорь был на высоте – возил аккуратно и надежно. В микроавтобусе было тепло и комфортно.

Петрозаводск нас встретил шквалистым ветром. Несмотря на оттепель, было очень холодно, особенно на набережной Онежского озера. Темные серые тучи усиливали ощущение, что заехали на 1000 км севернее Москвы. Померзнув на набережной посмотрев достопримечательности, ледяные и снежные скульптуры очутились в приятном кафе здания речного вокзала, где за чашечкой очень приличного кофе, глядя на снежную гладь Онеги начала появляться любовь к этому, на первый взгляд, суровому краю. Далее поездка по Петрозаводску, музей, храм, достопримечательности. Поселили нас в отеле «Космос», расположенном на берегу озера. Отель комфортабельный, есть все, что необходимо. Завтрак – «шведский стол» очень и очень прилично. Очень понравились соленые грибочки и селедка (фантастическая селедка, мы с женой предположили, что это что-то круче, чем селедка!).

Хочется отметить сразу – в этом туре Вы ни разу не почувствуете себя голодными – завтраки в отеле, без замечаний, обеды и ужины в лучших кафе и ресторанах. Обслуживание – без нареканий. Обслуживающий персонал и официанты – вышколены, молоденькие, приятные. По всей видимости, сказывается большое количество иностранных туристов.

Часть путешествия проходит пешком на свежем воздухе. Учитывая, что на улице зима, нас по окончанию маршрута всегда ждала кафешка, где можно было выпить кофе, чай и подкрепиться выпечкой. Можно, конечно, носить с собой термос и бутерброды, но это совсем не обязательно. Везде все есть. Везде есть комфортные и теплые туалеты.

Описание тура на страничке http://tour.excursion-karelia.ru/package/zhemchuzhnoe-ozherelie-karelii-zima/ очень точно передает все дни путешествия, поэтому остановлюсь на особенно запомнившихся моментах.

Путешествие на «Хивусе» по льду Онежского озера на остров Кижи. С утра солнечно, безветрено, морозно. 70 км преодолели менее чем за час. Впервые еду по льду на судне на воздушной подушке – шумно, плавно, быстро! Одна мечта сбылась, ставим плюс. Остров Кижи с бережно охраняемыми произведениями деревянного зодчества, стоящими серди безмолвных сверкающих снегов. Бескрайнее, синее небо. Хрустальный воздух. Полный восторг! В кафе, под патефон, вкуснейший чай, калитки.

Свято-Троицкий мужской монастырь. Прикоснулись к истории православия. Воочию увидели мощи Александра Свирского. Далее посетили Олонец – город с тысячелетней историей. Путешествие по автодороге из Олонца в Сортавала - вокруг сказочные покрытые снегом леса. Другое слово подобрать сложно. Несколько раз останавливались – пофотографироваться на фоне открыточных пейзажей, полюбоваться незамерзающими речками с перекатами и водопадиками. Послушать тишину зимнего леса и подышать чистейшим воздухом. Почтили минутой молчания, у креста скорби, память о павших в войне.

Мраморный каньон Рускеала встретил нас прекрасной морозной погодой, хрустящим под ногами хрустальным снегом. Очень красиво! Передать словами нельзя, надо приезжать и любоваться. Посетили штольню, увидели, как на замерзшем льду пещеры мастера создают свои ледеяные скульптуры к празднику.

Нанодеревушка Кинерма – пять жителей! Сказка из открытки! Четырнадцатилетний житель проводит экскурсию по своей деревне! Слушаешь и понимаешь, он влюблен в свою родину, в место, где он родился! И увидеть трехсотлетние еловые рубленные избы, часовню, которые еще 300 лет простоят – стоит того, чтобы сюда приехать!

На шестой день сбывается еще одна мечта – познакомитьяс чудо-собаками Хаски и покататься на собачьей упряжке! Восторг и масса впечатлений! Олени – хороши, но собаки – не упустите возможность прокатиться с ветерком!

В последний день путешествие на водопад Кивач и Марциальные воды. Водопад надо видеть! Занимательнейшая экскурсия по заповеднику. Карельские березы. Ели и сосны устремленные ввысь!

Отдельная благодарность нашему экскурсоводу Анне Белан! За эти семь дней мы с ней сдружились! Она о своей Карелии знает все! Спасибо ей большое! Надеемся, что в следующий раз, кода будем в Карелии, мы с нею встретимся! Спасибо фирме «Золотоке кольцо Карелии» за прекрасное путешествие!