Ладожские выходные - зимний тур из Санкт-Петербурга

Завтрак в гостинице; 09:00 – обзорная экскурсия по г.Сортавала; 11:00 - посещение галереи К.Гоголева; 13:15 - обед в лютеранской кирхе; 14:00 - экскурсия по Мраморному каньону Рускеала; 15:00 – свободное время в парке; 17:00 - отправление на ретропоезде или автобусе в г.Сортавала.

Завтракаем в кафе и отправляемся на экскурсию по городу Сортавала. Пройдемся по центру заснеженной столицы Приладожья и осмотрим местную архитектуру – смешение шведской, финской и российской традиций. Среди памятников северного модерна – дом Леандера, здание Финского банка, дом купцов Сийтонен, ратуша и другие. В завершении посетим храм Николая Чудотворца, возведенный в 1873 году.

Заглянем в уникальный и единственный в своем роде дом-музей Кронида Гоголева. Перед нами откроется экспозиция картин, выполненных в особенной манере резьбы по дереву. Тема русского Севера, выразительная природа, простые люди, их быт и праздники – все это есть в творениях мастера.

Обед пройдет в необычном месте – лютеранской кирхе. Подкрепимся и отправимся в знаменитый горный парк Рускеала.

По прибытии нас ждет экскурсия вокруг чаши мраморного каньона и рассказ гида об истории этого уникального места. Раньше здесь добывали мрамор, который использовали в разных целях, в том числе для украшения зданий и дворцов в Санкт-Петербурге. Затем карьер был затоплен и превратился в красивейшую локацию.

Днем мрамор бело-серого оттенка красиво контрастирует с высокими елями и заснеженным карьером. А в темное время суток, в период с декабря по февраль, мраморная чаша каньона вспыхивает разноцветными огнями – включается художественная подсветка. Зрелище потрясающее – настоящее северное сияние!

В свободное время вы сможете посетить дополнительную программу «Подземная Рускеала» или полетать над каньоном на троллее (оплачивается самостоятельно на месте).

*Предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно! Все билеты покупаются на месте. Мы не можем гарантировать наличие свободных мест на дополнительные экскурсии. Стоимость услуг и экскурсий на официальном сайте горного парка Рускеала.

В 17.00 на автобусе или ретропоезде вернемся в г.Сортавала. Поездка в стилизованном под старину купе станет ярким воспоминанием и завершающим аккордом нашего путешествия в Карелию.

*Ретропоезд удобно стыкуется с вечерней Ласточкой №824В из г.Сортавала, отправляющейся в г.Санкт-Петербург.

*Билеты на ретропоезд приобретаются самостоятельно на сайте РЖД до начала тура.