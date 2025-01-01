Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
Три грани Карелии

Детали тура

  • Продолжительность:
    Дней: 3
    Ночей: 2
  • Тур начинается: 08:00, ж/д вокзал г.Петрозаводска
  • Тур заканчивается: 18:00, ж/д вокзал г.Петрозаводска
  • Что включено: 3 завтрака, 3 обеда, мастер-класс по калиткам, работа экскурсовода, проживание в гостинице, все входные билеты по программе, транспортное обслуживание на автобусе.
  • Что посетим: Петрозаводск
Три грани Карелии

Откройте настоящую, самобытную, яркую Карелию! Каждый день путешествия - это новая грань нашей республики: от современной столицы и древних легенд до тихих монастырей и аутентичных деревень, где бережно хранят традиции.

Нас ждут святыни Александро-Свирского монастыря, прогулки по старинным деревням, мастер-класс по национальной выпечке и живое общение с местными жителями. Это путешествие подарит вам не только яркие фотографии, но и ощущение гармонии и теплоты карельской души.

Удобные поезда:

Москва - Петрозаводск 018А с прибытием в 07:50. Купить ж/д билеты онлайн можно на Яндекс.Путешествиях.

Обратные билеты можно приобретать на любой поезд из Петрозаводска после 18:00. Оптимальный вариант: Петрозаводск - Москва 017А с отправлением в 22:00. Купить ж/д билеты онлайн можно на Яндекс.Путешествиях.

День 1. Петрозаводск и мастер-класс по калиткам

08:00 – встреча на ж/д вокзале г.Петрозаводска; завтрак в кафе; 08:30 - большая обзорная экскурсия по Петрозаводску; 11:30 - выставка «Вселенная Калевала»; 13:00 – обед и мастер-класс по приготовлению калиток; 15:00 – размещение в гостинице.

Утром мы встретим вас на вокзале с большой красной табличкой «Золотое кольцо Карелии» и сразу отправимся завтракать.

Сегодня нам предстоит большое путешествие по Петрозаводску – городу, с

День 2. Александро-Свирский монастырь

Завтрак; 08:00 - выезд из Петрозаводска; 11:00 - прибытие в монастырь, обзорная экскурсия; 13:00 - свободное время, обед; 15:30 - отправление в Петрозаводск; 18:00 – прибытие.

Завтракаем в гостинице и выезжаем в одну из старейших обителей Севера - Свято-Троицкий Александро-Свирский мужской монастырь. В пути – 2,5-3 часа.

По прибытии **отправимся на обзорную экскурс

День 3. Карельские деревни

Завтрак; 09:00 – выезд на экскурсию; 09:45 – деревня Киндасово; 12:45 - деревня Кинерма; 15:00 - деревня Рубчойла, обед; 16:45 - отправление в Петрозаводск; 18:00 - прибытие в город, трансфер на ж/д вокзал.

После завтрака мы погрузимся в автобус и отправимся в мир карельских деревень, национальной кухни и культуры. Сегодня мы побываем в трех деревнях – Киндасово, Кинерма и Рубчойла, в каждой

Гостиницы
Гостиница в центре Петрозаводска

Стандартные номера с удобствами - гостиницы в центре Петрозаводска с завтраками

Для размещения туристов мы предоставляем комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности и уровня сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной города Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.

Мы размещаем своих гостей в следующих гостиницах: Северная, Прионежская, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, Питер ИНН, Петра, СПА-отель Карелия. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.

Вы получаете завтраки при отеле в стоимости тура. Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум - в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т.ч. в день заселения и выезда, т.к к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).

Отзывы

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

