После завтрака мы погрузимся в автобус и отправимся в мир карельских деревень, национальной кухни и культуры. Сегодня мы побываем в трех деревнях – Киндасово, Кинерма и Рубчойла, в каждой из них нас ждет общение с местными жителями, интерактивная программа и даже обед в крестьянском доме.
Сначала заглянем в деревню Киндасово, где на протяжении нескольких столетий живут карелы-ливвики. Жители деревни – хранители карельской культуры и настоящие весельчаки. Недаром Киндасово считается столицей карельского юмора.
Мы послушаем байки и истории от местных жителей, поучаствуем в игровой программе, научимся играть на национальных музыкальных инструментах: пастушьих рожках, кантеле, йоухикко.
Следующая деревня на нашем пути – Кинерма: уютная, небольшая и аутентичная. Она считается эталонным примером традиционного карельского поселения и включена в ассоциацию «Самых красивых деревень России».
В Кинерме мы познакомимся с местной хозяйкой – коренной карелкой в 15-ом поколении, которая расскажет о быте и жизни крестьян, о советско-финской войне и месте карелов в современности.
Дальше наш путь лежит в Сямозерье. Здесь в живописном месте расположилась еще одна старинная карельская деревушка – Рубчойла.
Сразу по приезду нас пригласят в настоящий крестьянский дом и угостят сытным обедом с блюдами национальной кухни.
Для полного погружения в северный колорит мы послушаем выступление народного ансамбля с песнями на карельском и русском языках. А затем прогуляемся по самобытной деревне, в которой сохранились дома 18 века.
Вечером вернемся в Петрозаводск и поедем на вокзал к вечерним поездам.