Откройте настоящую, самобытную, яркую Карелию! Каждый день путешествия - это новая грань нашей республики: от современной столицы и древних легенд до тихих монастырей и аутентичных деревень, где бережно хранят традиции.

Нас ждут святыни Александро-Свирского монастыря, прогулки по старинным деревням, мастер-класс по национальной выпечке и живое общение с местными жителями. Это путешествие подарит вам не только яркие фотографии, но и ощущение гармонии и теплоты карельской души.

Удобные поезда:

Москва - Петрозаводск 018А с прибытием в 07:50. Купить ж/д билеты онлайн можно на Яндекс.Путешествиях.

Обратные билеты можно приобретать на любой поезд из Петрозаводска после 18:00. Оптимальный вариант: Петрозаводск - Москва 017А с отправлением в 22:00. Купить ж/д билеты онлайн можно на Яндекс.Путешествиях.