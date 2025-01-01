Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Карельский спа-тур

от 19 600 ₽ за взрослого
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Детали тура

  • Продолжительность:
    Дней: 2
    Ночей: 1
  • Тур начинается: 09:00, Петрозаводск, спа-отель Карелия
  • Тур заканчивается: 19:00, Петрозаводск, спа-отель Карелия
  • Что включено: 2 завтрака, 2 обеда, 2 ужина, проживание в спа-отеле «Карелия», спа-процедуры по программе
Карельский спа-тур

Карелия - край, где каждый вдох приносит умиротворение, а окружающая атмосфера наполняет необыкновенной энергией.

Спа-тур «Карельский» - это не только процедуры для тела, но и гастрономическое путешествие. Вас ждёт меню с оригинальными блюдами карельской кухни. Только вслушайтесь: валаамские щи, тефтели из лося, калитки… и все это приправлено чаями на карельских травах и ягодах.

В спа-центре вы погрузитесь в атмосферу отдыха и умиротворения, участвуя в пилингах и обертываниях на основе карельских продуктов: морошки, беломорской ламинарии или целебного минерала шунгит.

Спа-программа: Вкус Карелии или Царская ягода Карелии

Утром вы заселитесь в номер и позавтракаете в ресторане при отеле.

С 7:00-11:00 в спа-центре работает аквазона с бассейном, сауной и хаммамом. Вы можете посетить ее по желанию.

После завтрака дл

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Спа-программа: «Белое море» или «Таинственный шунгит»

После завтрака в формате «шведский стол» вы можете воспользоваться тренажерным залом или аквакомплексом отеля.

Затем вас пригласят на одну из спа-программ по обертыванию на выбор.

  • **«Белое
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Гостиницы
Карелия-Спа отель

Карелия Спа стандарт Дабл

Спа-отель Карелия - гостиница 4*, расположенная в тихом месте недалеко от набережной Онежского озера. В отеле - ресторан с блюдами карельской кухни, тренажерный зал, спа-центр.

Карелия-Спа отель
Бронирование тура
  1. Заполните заявку на выбранный тур: даты, количество туристов, номера и места в автобусе (при возможности выбора).
  2. В личном кабинете после оформления заказа внесите ФИО и ДР всех участников.
  3. Оплатите заказ (от 20%) и получите ваучер на тур.
  4. ВАМ ПОДАРОК! Для всех туристов, купивших тур или экскурсию на нашем сайте - скидка 10% по ваучеру (билету) на ВСЕ сувениры в наших магазинах (пр. Ленина 5, пр. Ленина 26), а также на всю продукцию (калитки, рыбники, десерты, чай, кофе) нашего кафе национальной кухни - Калиточной и нашей карельской Чайной - Фурындальная.

До встречи в Карелии!

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Отзывы

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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