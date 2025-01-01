Спа-программа: Вкус Карелии или Царская ягода Карелии

С 7:00-11:00 в спа-центре работает аквазона с бассейном, сауной и хаммамом. Вы можете посетить ее по желанию.

Утром вы заселитесь в номер и позавтракаете в ресторане при отеле.

Утром вы заселитесь в номер и позавтракаете в ресторане при отеле.

С 7:00-11:00 в спа-центре работает аквазона с бассейном, сауной и хаммамом. Вы можете посетить ее по желанию.

После завтрака для вас проведут спа-ритуал на выбор:

«Вкус Карелии» . Окунитесь в атмосферу уюта и тепла с помощью кедровой бочки, насладитесь пилингом и обёртыванием, а затем позвольте нашим мастерам снять напряжение с вашего тела расслабляющим массажем.

. Окунитесь в атмосферу уюта и тепла с помощью кедровой бочки, насладитесь пилингом и обёртыванием, а затем позвольте нашим мастерам снять напряжение с вашего тела расслабляющим массажем. «Царская ягода Карелии». Вся сила в морошке! Финская сауна, деликатный пилинг, обёртывание и комплексный уход за лицом сделают вашу кожу сияющей и свежей.

В завершение программ – релакс в комнате за чашечкой ароматного карельского чая.

Отдохнув в спа, вы пообедаете в ресторане, а затем у вас будет свободное время для прогулок по городу. Советуем прогуляться по главному променаду Петрозаводска – набережной Онежского озера, которая расположена рядом с отелем.

С 07:30-23:00 вы можете посетить тренажерный зал отеля (по предварительной записи).

Вечером вас ждут на гастрономический ужин в ресторане.