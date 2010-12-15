Руны Приладожья – зимний тур из Санкт-Петербурга

Завтракаем, освобождаем номера и отправляемся на самую трогательную экскурсию нашего тура.
Мы посетим музей с говорящим названием «Про любовь». В небольшом пространстве собраны мастерски вырезанные скульптуры из дерева, каждая - с глубоким смыслом. Выставка рассказывает о безусловной любви во всех ее проявлениях. Обещаем, отсюда вы не уйдете равнодушными, ведь мастерство авторов и сила карельской земли раскроют самые мощные чувства – высокие, как ее скалы, и чистые, как ее воды.
После таких эмоций – самое время увидеть место удивительной красоты, жемчужину этого края – Ладожские шхеры. На судне с воздушной подушкой мы промчимся по лабиринту заливов, мимо каменных островов, вековых сосен и ледяных скал, которые предстанут перед нами во всем зимнем великолепии. Сделаем высадку на одном из островов и полюбуемся панорамным видом на шхеры, поднявшись на смотровую площадку.
* В случае нестабильной ледовой обстановки данная экскурсия заменяется на равноценную по стоимости поездку на лесной водопад Белые мосты.
После обеда в одном из кафе г. Сортавала мы покинем Северное Приладожье и направимся в центральную Карелию. Наш путь лежит в старинную карельскую деревню.
*Вы можете завершить путешествие в г.Сортавала без переезда в г.Петрозаводск. В таком случае стоимость тура становится меньше на 2 500 руб.
Кинерма – место уютное и аутентичное. Она считается эталонным примером традиционного карельского поселения и включена в ассоциацию «Самых красивых деревень России».
В Кинерме мы познакомимся с местной хозяйкой – коренной карелкой в 15-ом поколении, которая расскажет о быте и жизни крестьян, национальных традициях, о советско-финской войне и месте карелов в современном мире.
Вечером мы прибудем в столицу Карелии – г.Петрозаводск.
В свободное время советуем прогуляться по городу и поужинать в нашем кафе карельской национальной кухни – «Калиточная» (пр.Ленина, 26) или выпить чай с калитками в «Фурындальной» (пр.Ленина, 5). Рядом также есть большой сувенирный магазин с уникальным ассортиментом.