Руны Приладожья – зимний тур из Санкт-Петербурга

Приглашаем вас в трехдневное зимнее путешествие по удивительным местам карельского Приладожья из Санкт-Петербурга!

Отправляйтесь туда, где Ладога скована льдом, водопады застывают в причудливых формах, а мраморные скалы Рускеалы сияют волшебными огнями. Погрузитесь в историю древних крепостей и карело-финских городков, ощутите мощь первозданной природы в лабиринте заснеженных шхер, познакомьтесь с культурой коренных народов и теплом карельского гостеприимства.

Это путешествие – глоток свежего морозного воздуха, наполненный красотой, историей и настоящими северными чудесами. Ваше приключение в сердце зимнего Приладожья начинается здесь!

Обратные билеты можно приобретать на любой поезд после 17:30 из Петрозаводска. Самый комфортный и оптимальный вариант: Петрозаводск-Москва 017А с отправлением в 22:00. Купить ж/д билеты онлайн быстро и удобно можно на Яндекс.Путешествиях.

**Вы можете завершить путешествие в г.Сортавала без переезда в г.Петрозаводск. В таком случае стоимость тура уменьшится на 2 500 руб.