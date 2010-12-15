Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
Войти в ЛК

Руны Приладожья – зимний тур из Санкт-Петербурга

от 42 500 ₽ за взрослого
Загрузка актуальных дат...
15.12-10.03сезонность
0 отз.
Программа Гостиницы Стоимость Отзывы Даты В подарок
Рассчитать стоимостьи оплатить онлайн

Детали тура

  • Продолжительность:
    Дней: 3
    Ночей: 2
  • Тур начинается: Санкт-Петербург, 09:00
  • Тур заканчивается: Петрозаводск, 17:30
  • Что включено: 2 завтрака, 3 обеда, работа экскурсовода, проживание в гостинице, все входные билеты по программе, транспортное обслуживание на автобусе, катание по Ладожским шхерам.
  • Что посетим: Сортавала, Рускеала, Ладожские шхеры, Кинерма
Руны Приладожья – зимний тур из Санкт-Петербурга

Приглашаем вас в трехдневное зимнее путешествие по удивительным местам карельского Приладожья из Санкт-Петербурга!

Отправляйтесь туда, где Ладога скована льдом, водопады застывают в причудливых формах, а мраморные скалы Рускеалы сияют волшебными огнями. Погрузитесь в историю древних крепостей и карело-финских городков, ощутите мощь первозданной природы в лабиринте заснеженных шхер, познакомьтесь с культурой коренных народов и теплом карельского гостеприимства.

Это путешествие – глоток свежего морозного воздуха, наполненный красотой, историей и настоящими северными чудесами. Ваше приключение в сердце зимнего Приладожья начинается здесь!

Обратные билеты можно приобретать на любой поезд после 17:30 из Петрозаводска. Самый комфортный и оптимальный вариант: Петрозаводск-Москва 017А с отправлением в 22:00. Купить ж/д билеты онлайн быстро и удобно можно на Яндекс.Путешествиях.

**Вы можете завершить путешествие в г.Сортавала без переезда в г.Петрозаводск. В таком случае стоимость тура уменьшится на 2 500 руб.

День 1. Древняя крепость Корела и Долина водопадов

09:00 – отправление автобуса из Санкт-Петербурга; 11:00 – экскурсия по крепости Корела; 13:00 – обзорная экскурсия по г.Лахденпохья; 13:30 – обед; 14:15 – посещение эко-парка Долина водопадов; 17:00 – размещение в гостинице г.Сортавала.

Сбор группы в Санкт-Петербурге. Посадка в автобус и отправление в сторону Северного Приладожья. В пути – 2 часа.

Остановимся в городе Приозерск, чтобы погрузиться в историю в многовековую историю

Показать весь текст

День 2. Старинный город Сортавала, Мраморный каньон Рускеала и ретропоезд

Завтрак в гостинице; 09:00 – обзорная экскурсия по г.Сортавала; 11:00 - посещение галереи К.Гоголева; 13:15 - обед в лютеранской кирхе; 14:00 - экскурсия по Мраморному каньону Рускеала; 15:00 – свободное время в парке; 17:00 - отправление на ретропоезде или автобусе в г.Сортавала.

Завтракаем в кафе и отправляемся на экскурсию по городу Сортавала. Пройдемся по центру заснеженной столицы Приладожья и осмотрим местную архитектуру – смешение шведской, финской и российской тради

Показать весь текст

День 3. Ладожские шхеры и карельская деревня Кинерма

08:30 - завтрак, освобождение номеров; 09:15 - посещение музея Про любовь; 10:00 - прогулка по Ладожским шхерам; 12:15 - обед в Сортавала; 13:00 - переезд в д. Кинерма; 15:00 - экскурсия по деревне; 17:30 – прибытие в г.Петрозаводск.

Завтракаем, освобождаем номера и отправляемся на самую трогательную экскурсию нашего тура.

Мы посетим музей с говорящим названием «Про любовь». В небольшом пространстве собраны мастерски выре

Показать весь текст
Гостиницы
Сортавала

Стандартный номер в гостинице г. Сортавала

Размещение в небольшом отеле с удобствами в номерах в центре города Сортавала.

Достопримечательности
Сортавала
Сортавала - небольшой уютный город в южной Карелии на берегу Ладожского озера. Отсюда многие отпра...
Подробнее
Рускеала
Рускеала - самый посещаемый туристический объект в Карелии, потрясающий своими фантастическими видам...
Подробнее
Ладожские шхеры
# Ладожские шхеры Эти карельские «фьорды» – одно из самых популярных мест для туристических фотосес...
Подробнее
Кинерма
# Кинерма В 2016 году Кинерма была принята в Ассоциацию самых красивых деревень России. В настоящее...
Подробнее
Бронирование тура
  1. Заполните заявку на выбранный тур: даты, количество туристов, номера и места в автобусе (при возможности выбора).
  2. В личном кабинете после оформления заказа внесите ФИО и ДР всех участников.
  3. Оплатите заказ (от 20%) и получите ваучер на тур.
  4. ВАМ ПОДАРОК! Для всех туристов, купивших тур или экскурсию на нашем сайте - скидка 10% по ваучеру (билету) на ВСЕ сувениры в наших магазинах (пр. Ленина 5, пр. Ленина 26), а также на всю продукцию (калитки, рыбники, десерты, чай, кофе) нашего кафе национальной кухни - Калиточной и нашей карельской Чайной - Фурындальная.

До встречи в Карелии!

...
Загрузка актуальных заездов
Отзывы

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

Посмотреть другие отзывы
Другие туры
Сайт использует данные cookie
Cайт использует хранение информации в браузере (cookie) и сервисы сбора технических данных (Яндекс). Продолжая использовать сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий, а также с Политикой обработки и защиты персональных данных
Принять