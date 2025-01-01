Золотое кольцо Карелии
Туры в Карелию из Липецка

Туры из Липецка разработаны так, чтобы вам было удобно добираться до Петрозаводска, с которого и начинается наше приключение. Мы создали туры для всех времен года. Одни подойдут для медового месяца, совместного отдыха с семьей, приключений с группой друзей или для индивидуального изучения.

Зимнее путешествие в Карелию — семейный тур на новогодние каникулы.

Весенняя Карелия — трехдневный тур для всей семьи.

Карельские каникулы — Маршрут Кижи — Валаам — Соловки из любой точки России.

Ноябрь в Карелии — Золотая осень в карельской природе.

Все туры, которые мы разработали

Предложения по турам в Карелию из Липецка
ТОП • 5
Знакомство с Карелией
Тур

Знакомство с Карелией

на основе 57 отзывов
ТОП • 5
Сказания севера — летний тур в Карелию
Тур

Сказания севера — летний тур в Карелию

на основе 29 отзывов
Карельский экспресс: Валаам, Кижи, Соловки за 3 дня
Тур

Карельский экспресс: Валаам, Кижи, Соловки за 3 дня

ТОП • 5
Сказания Севера + Соловки
Тур

Сказания Севера + Соловки

на основе 7 отзывов
ХИТ • ТУР №1
Жемчужное ожерелье Карелии (без Соловков)
Тур

Жемчужное ожерелье Карелии (без Соловков)

на основе 105 отзывов
Карельский вояж: Кижи-Валаам-Соловки за 5 дней
Тур

Карельский вояж: Кижи-Валаам-Соловки за 5 дней

на основе 29 отзывов
Очарование летней Карелии | Тур с ретропоездом
Тур

Очарование летней Карелии | Тур с ретропоездом

Краски Карелии: Кижи, Валаам, Рускеала и Кивач за 3 дня
Тур

Краски Карелии: Кижи, Валаам, Рускеала и Кивач за 3 дня

на основе 29 отзывов
ТОП • 5
Соловки: заглянуть в вечность
Тур

Соловки: заглянуть в вечность

на основе 6 отзывов
Душа Карелии: фьорды, горы и водопады за 3 дня
Тур

Душа Карелии: фьорды, горы и водопады за 3 дня

Горы, реки и деревни: необычная Карелия за 4 дня
Тур

Горы, реки и деревни: необычная Карелия за 4 дня

Руны Приладожья — тур на 3 дня в Сортавала
Тур

Руны Приладожья — тур на 3 дня в Сортавала

Карельская перезагрузка: природа, сплав и остров Кижи
Тур

Карельская перезагрузка: природа, сплав и остров Кижи

Соловки, Беломорканал и петроглифы
Тур

Соловки, Беломорканал и петроглифы

Тур на выходные в Карелии
Тур

Тур на выходные в Карелии

на основе 14 отзывов
По святым местам Карелии
Тур

По святым местам Карелии

Очарование осенней Карелии | Тур с ретропоездом
Тур

Очарование осенней Карелии | Тур с ретропоездом

Осень в Карелии
Тур

Осень в Карелии

на основе 15 отзывов
Осень в Карелии + Кижи: тур на 4 дня
Тур

Осень в Карелии + Кижи: тур на 4 дня

на основе 13 отзывов
Тур на ноябрьские праздники в Карелию
Тур

Тур на ноябрьские праздники в Карелию

на основе 13 отзывов
Весна в Карелии
Тур

Весна в Карелии

на основе 12 отзывов
Весна в Карелии + Кижи: тур на 4 дня
Тур

Весна в Карелии + Кижи: тур на 4 дня

на основе 12 отзывов
Очарование весенней Карелии | Тур с ретропоездом
Тур

Очарование весенней Карелии | Тур с ретропоездом

Очарование зимней Карелии | Тур с ретропоездом
Тур

Очарование зимней Карелии | Тур с ретропоездом

на основе 8 отзывов
Новогодний тур в Карелию 2026 + Кижи через Заонежье
Тур

Новогодний тур в Карелию 2026 + Кижи через Заонежье

на основе 8 отзывов
Новогодние каникулы в Карелии + Кижи через Заонежье
Тур

Новогодние каникулы в Карелии + Кижи через Заонежье

на основе 17 отзывов
Легенды Севера — зимний тур в Карелию
Тур

Легенды Севера — зимний тур в Карелию

на основе 10 отзывов
Новогодние праздники в Карелии
Тур

Новогодние праздники в Карелии

на основе 20 отзывов
Зима в Карелии
Тур

Зима в Карелии

на основе 8 отзывов
Новый год в Карелии 2026
Тур

Новый год в Карелии 2026

на основе 9 отзывов
Жемчужное ожерелье Карелии - зимний тур из Санкт-Петербурга
Тур

Жемчужное ожерелье Карелии - зимний тур из Санкт-Петербурга

на основе 19 отзывов
Жемчужное ожерелье Карелии - зимний тур из Сортавала
Тур

Жемчужное ожерелье Карелии - зимний тур из Сортавала

на основе 19 отзывов
Снежный Карьяла-уикенд
Тур

Снежный Карьяла-уикенд

на основе 11 отзывов
Руны Приладожья – зимний тур из Санкт-Петербурга
Тур

Руны Приладожья – зимний тур из Санкт-Петербурга

Ладожские выходные - зимний тур из Санкт-Петербурга
Тур

Ладожские выходные - зимний тур из Санкт-Петербурга

ХИТ • ТУР №1
Жемчужное ожерелье Карелии — летний тур
Тур

Жемчужное ожерелье Карелии — летний тур

на основе 111 отзывов
Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, проживание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Отдых в Карелии по временам года

Карелия прекрасна в любое время года. Туры в Карелию летом дают возможность посетить острова, осенью наблюдать за невероятным буйством красок, зимой попасть в настоящую белоснежную сказку, а весной увидеть пробуждение природы. Мы рады Вам в любое время года!

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →
Все наши туры по популярным достопримечательностям Карелии

Мы проводим туры по всей Карелии и для Вашего удобства сгруппировали их по объектам показа. Вы можете выбрать подходящий тур именно с той достопримечательностью Карелии, которую хотите посетить.

  • Туры с посещением острова Валаам

    Валаам – святой остров в северной части Ладожского озера. Здесь расположен северный центр православия - Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь.

  • Туры с посещением Соловков

    Соловецкий архипелаг является одной из главных точек притяжения туристов на русском Севере.

  • Туры с посещением Рускеала

    Горный парк привлекает сотни тысяч туристов своей инфраструктурой, красотой и пейзажами.

  • Туры с посещением водопада Кивач

    Кивач является одним из самых живописных мест в Карелии - чистый воздух, красивые камни и лес, бурлящий поток падающей воды, здесь останавливается время.

  • Туры с посещением деревень

    Карельские деревни с национальным колоритом - Кинерма, Шелтозеро, Рубчойла, где сохранились и доступны для изучения традиции, быт и история карельского народа.

  • Туры по местам Силы Карелии

    Карелия славится своими Местами Силы, где расположены энергетические разломы: священная саамская гора Воттоваара, Паасо, Сампо, Гирвас и многие другие.

  • Туры по Карелии из Петрозаводска

    Большинство наших туров начинается из Петрозаводска. Они включают в себя обзорную экскурсию по столице Карелии - чудесному городу на берегу Онежского озера.

  • Туры за северным сиянием

    Подборка туров в Карелию от нашей компании, во время которых можно увидеть северное сияние. Сезон северного сияния начинается в октябре, заканчивается в апреле.

С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

Узнайте всё о Карелии в нашем блоге
Туры по Карелии из Липецка

Что посмотреть в Карелии

  • Органный зал в Кондопоге

В 2000 году во Дворце искусств установили германский орган фирмы Rudolf von Beckerath. Он насчитывает около 5000 звучащих труб. На концертах звучат произведения мировых композиторов.

  • Поселок Шуньга

Единственное в мире месторождение шунгита. Этот необычный камень, похожий на уголь, имеет множество применений: в металлургии, строительстве, для фильтрации воды и как метод нетрадиционной медицины. Считается, что шунгит обладает лечебными свойствами.

  • Остров Кижи

Зимой на остров можно попасть через Медвежьегорск на автобусе, а после — по прочному льду Онежского озера около шхер. А летом, осенью и весной вас довезет комфортный автобус. На Кижах расположен музей-заповедник, посвященный культуре Русского севера.

