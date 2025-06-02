Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи
Лето - лучшее время для экскурсионного туризма. Приезжайте любоваться великолепной природой Карелии – белыми ночами, лесами, бескрайней гладью озер и бурными водопадами. Посетите главные достопримечательности региона - Кижи, Валаам, Соловки, Кивач, Рускеала - в наших летних турах!
Проведите лето в Карелии! Бронируйте летние туры из СПБ с посещением малоизвестных мест и топовых достопримечательностей.
Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539
Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!
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Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.
Для вас будет готов трансфер, питание, проживание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.
С малышами в Карелии будет сложно, а вот дошкольникам или подросткам в регионе наверняка понравится. Если вам хочется организовать семейную поездку, отдавайте предпочтение недолгим турам, где не придется постоянно перемещаться с локации на локацию. И, конечно, стоит учитывать: экскурсионные туры по Карелии лучше адаптированы для детей, чем активные маршруты с элементами экстрима.
Для первого знакомства с регионом подойдет и небольшая поездка на уикенд. Но если вы хотите погрузиться в атмосферу Карелии полностью, выбирайте тур на неделю или даже полторы, особенно если ваш отдых приходится на благоприятный летний сезон. За это время вы сможете подробно изучить все районы республики, своими глазами увидеть главные их достопримечательности и попробовать разные виды отдыха.
Июнь–август — идеальное время: теплая погода (+18°C до +25°C), длинные световые дни и возможность увидеть белые ночи (особенно в июне). Для спокойного отдыха лучше выбирать июль или август, когда меньше комаров.
Да, но соблюдайте правила:
Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи
Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины
Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌
Список мест, которые оставят след в вашем сердце.
Горный парк Рускеала
Завораживающие природные красоты, экскурсии по горному парку и его подземному миру и оборудованные тропы для туристов. Посещение парка подходит и семьям, и отдельным путешественникам.
Соловки
Соловки находятся в Онежском заливе Белого моря, всего в 100 км от Северного полярного круга. Известны своей непростой историей, а сейчас — Спасо-Преображенским монастырем 15 века постройки. Соловецкий архипелаг состоит из 6 крупных и несколько десятков небольших островов.
Валаам
Находится в Ладожском озере. Добраться до острова можно на “метеоре” из Сортавалы. На острове находится памятник русского зодчества — Валаамский ставропигиальный мужской монастырь.
Сплав по реке Укса
Река для тех, кто любит адреналин. Экстремальные туры в Карелии на реке Укса — это прохождение порогов водопадного типа 2-5 категории сложности.
Мраморный каньон и водопады
Если вы любите природу, то стоит посетить каньоны, водопады, включая самый большой водопад на Северо-Западе — Белые мосты.
Кижи
Остров-музей под открытым небом. На острове расположено 69 памятников деревянной традиционной архитектуры: амбары, мельницы, часовни, дома и предметы быта.
Путешествие по карельским деревням
Посещение старинных карельских деревень на джипах, в том числе деревни Ватчела.
Летом в Карелию приезжают тысячи туристов, т.к. есть возможность попасть на знаменитые Кижи, Валаам и Соловки. Доступны для путешествий и другие достопримечательности Карелии: водопад Кивач, горный парк Рускеала, красивые карельские деревни и другие.
Менеджеры подскажут вам, что лучше посмотреть в республике в зависимости от количества дней пребывания в Карелии и личных предпочтений.
Главные места всех наших летних туров – это острова Кижи и Валаам, а также Соловецкий архипелаг.
Соловки настолько популярный маршрут, что мы приготовили отдельный тур «Соловки: заглянуть в вечность».
Большинство летних туров включают экскурсию «Золотое кольцо Карелии». Это автобусная экскурсия по самым красивым местам вблизи Петрозаводска: первый курорт России «Марциальные воды», древний вулкан Гирвас, гору Сампо, и водопад Кивач.
Гости республики могут посетить вепсскую деревню Шелтозеро, Мраморный каньон Рускеала, Беломорканал, попробовать свои силы в сплаве по реке Шуя и прикоснуться к таинственным петроглифам.
В июне и июле в Карелии наступает волшебный период белых ночей - время, когда красотами можно любоваться круглосуточно.
В летний период в Карелии проводятся различные спортивные и культурные мероприятия: EcoFest Ruskeala, фестиваль «Белые ночи Карелии», Rally White Nights, Онежская регата, День города Петрозаводска и другие.
Вариантов летнего отдыха в Карелии очень много. Вот что предлагаем мы:
Летняя Карелия великолепна, но стоит учитывать, что из-за высокого спроса цены на различные услуги, такие как ЖД билеты и проживание, могут быть выше обычных. Поэтому, если хотите сэкономить - лучше приезжать в период с 15 мая до 12 июня и после 1 сентября. Еще можно насладиться летним теплом, но дешевле и уже с меньшим количеством туристов вокруг.
Компания «Золотое кольцо Карелии» предлагает не только туры "все включено", но и предоставляет индивидуальные услуги по поиску билетов, оформлению путевок и страховки, бронирование гостиниц, планированию экскурсий и маршрутов для туристов.