Список мест, которые оставят след в вашем сердце.

Горный парк Рускеала

Завораживающие природные красоты, экскурсии по горному парку и его подземному миру и оборудованные тропы для туристов. Посещение парка подходит и семьям, и отдельным путешественникам.

Соловки

Соловки находятся в Онежском заливе Белого моря, всего в 100 км от Северного полярного круга. Известны своей непростой историей, а сейчас — Спасо-Преображенским монастырем 15 века постройки. Соловецкий архипелаг состоит из 6 крупных и несколько десятков небольших островов.

Валаам

Находится в Ладожском озере. Добраться до острова можно на “метеоре” из Сортавалы. На острове находится памятник русского зодчества — Валаамский ставропигиальный мужской монастырь.

Сплав по реке Укса

Река для тех, кто любит адреналин. Экстремальные туры в Карелии на реке Укса — это прохождение порогов водопадного типа 2-5 категории сложности.

Мраморный каньон и водопады

Если вы любите природу, то стоит посетить каньоны, водопады, включая самый большой водопад на Северо-Западе — Белые мосты.

Кижи

Остров-музей под открытым небом. На острове расположено 69 памятников деревянной традиционной архитектуры: амбары, мельницы, часовни, дома и предметы быта.

Путешествие по карельским деревням

Посещение старинных карельских деревень на джипах, в том числе деревни Ватчела.