Часто задаваемые вопросы

Путешествия планируются заранее, но обстоятельства бывают разными. Мы все прекрасно понимаем, поэтому всегда стараемся идти на уступки и в своей деятельности ориентируемся не только на закон о защите прав потребителей, но и стараемся сделать все возможное, чтобы вернуть максимальную сумму от уже оплаченных денежных средств.

Наш принцип - Бесплатная отмена бронирования без бюрократии. Возврат всей суммы предоплаты, если аннуляция более, чем за 24 часа до экскурсии или за 72 часа до тура (гостиница+экскурсии), вне зависимости от причины аннуляции. Возврат в любое время, даже после начала тура в 100% объеме, если предоставите справку о невозможности участия в мероприятии (больничный лист, справка с работы, ковид-тест и прочее).

Но, изредка бывают ситуации, когда гостиницы прописывают жесткие условия аннуляции и не возвращают предоплату. Поэтому, мы обязаны оповестить, как это работает по закону и прописано в наших договорах: базовые расчеты имеют следующий вид: – при отказе от тура в срок от 15 дней и более (до начала тура), возвращается вся сумма оплаченной предоплаты. – в срок менее чем за 15 дней до начала тура, предоплата в размере 50% от стоимости аннулированных услуг не возвращается; – в срок менее чем за 9 дней до начала тура — 80% от стоимости аннулированных услуг не возвращается; – в срок менее чем за 48 часов, а также в случае: незаезда, опоздания, досрочного выезда туристов, не связанного с существенным изменением обстоятельств, из которых Заказчик исходил при бронировании тура — 100% от стоимости услуг, которыми не воспользовались туристы, не возвращается. Данные расчеты сложились из-за специфики работы в туризме: для гостей бронируются гостиницы (в связи с высоким спросом, мы бронируем гостиницы на 6 месяцев вперед), оплачивается питание и покупаются места в водный транспорт, а также заказывается автобус в зависимости от состава группы. Любые изменения в срок менее, чем за две недели, облагаются штрафами для нас со стороны контрагентов (гостиница выставит 100% штраф за аннуляцию, а автобусный перевозчик не сможет предоставить другой транспорт, т.к. все распланировано). Именно поэтому, мы предоставляем Заказчику все документы о понесенных фактических затратах и в случае, если мы смогли где-то сэкономить, а может и успеть продать освободившиеся места, мы стараемся отдать Заказчику большую часть денежных средств, даже чем на то прописывает закон.