Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Часто задаваемые вопросы

Наша компания организовывает туры в Карелию с 2011 года. за это время мы многому научились, но самое главное — мы прекрасно понимаем, что при бронировании тура в Карелию у Вас, наших дорогих гостей, возникают определенные вопросы. Ответы на самые популярные и часто задаваемые из них мы написали ниже. Надеемся, после прочтения данной статьи, Вам останется только купить билеты в Петрозаводск и оплатить тур — впереди долгожданная сказка — отпуск в нашей потрясающей республике! Если все-таки вопросы останутся — не стесняйтесь, мы рады ответить Вам по нашей электронной почте excursionkarelia@yandex.ru / телефону +7 (911) 050-34-77 и любым другим средствам коммуникации. Добро пожаловать в Карелию!

FAQ
Как происходит бронирование и оплата?

Вы изучаете на нашем сайте тур, оставляете на него заявку / либо можете просто написать нам запрос и мы подберем подходящий тур по Вашим критериям. Мы предлагаем большое количество туров в любое время года, оптимально сочетая различные интересы. Можно подобрать для себя активный тур, экскурсионный, продолжительный или тур выходного дня — вариантов много и для каждого найдется максимально подходящая программа.

Наш менеджер связывается с Вами и обсуждает организационные детали, после чего отправляет необходимые документы для бронирования. От Вас потребуются паспортные данные: ФИО, серия и номер паспорта и дата рождения. Данные, в первую очередь, нужны для транспортной полиции и списков в гостиницы. Кроме того, согласно гражданскому кодексу РФ, Договор на оказание туристических услуг обязан содержать в себе реквизиты Заказчика и Исполнителя. С нашей стороны это реквизиты организации ООО «Золотое кольцо Карелии», с Вашей стороны — паспортные данные.

Как забронировать тур и произвести оплату?

Вы вносите оплату и получаете ваучер-подтверждение бронирования тура. Оплату можно провести по квитанции в отделении любого банка (банк может удерживать комиссию), либо оплатить прямо на нашем сайте, с помощью банковской карты (примерно как и любая покупка в интернет-магазине). Этот способ оплаты без комиссии, с Вашей карты списывается ровно сумма по договору. Кроме того, если Вы бываете в Петрозаводске или у Вас тут есть знакомые — можно оплатить наличными в нашем офисе. В любом случае, Вам будет предоставлен чек и в течении 24 часов после оплаты мы пришлем на Вашу электронную почту ваучер-подтверждение бронирования тура.

Как происходит организация тура?

Наш менеджер связывается с Вами и обсуждает организационные детали, после чего отправляет необходимые документы для бронирования. От Вас потребуются паспортные данные: ФИО, серия и номер паспорта и дата рождения. Данные, в первую очередь, нужны для транспортной полиции и списков в гостиницы. Кроме того, согласно гражданскому кодексу РФ, Договор на оказание туристических услуг обязан содержать в себе реквизиты Заказчика и Исполнителя. С нашей стороны это реквизиты организации ООО «Золотое кольцо Карелии», с Вашей стороны — паспортные данные.

Как я найду своего гида, когда приеду на место назначения?

На странице тура и в билетах есть информация о времени и месте начала тура/ экскурсии. За день до мероприятия мы отправим вам на телефон СМС, в котором укажем все важные организационные детали.

Что включено в стоимость тура?

Гостиница, завтраки, транспортное обслуживание, входные билеты для всех достопримечательностей, экскурсии. Для длинных туров в стоимость билетов включены и обеды. Мы не включаем в тур ужины, поскольку путешественники предпочитают проводить это время без привязки к месту и времени. На страницах каждого тура вы можете найти информацию, что включено конкретно в него.

Кто нас будет встречать в Петрозаводске?

За 1 день до начала тура мы свяжемся с Вами и обсудим детали предстоящей поездки: погоду, время встречи, организационные детали и так далее. Как правило, наш менеджер встречает гостей, начиная с 9:00 на ЖД вокзале с большой красной табличкой «Золотое кольцо Карелии». Встреча гостей всегда происходит у главного входа на ЖД вокзал Петрозаводска, со стороны города.

При встрече, в зависимости от Вашего тура, Вы отдаете вещи менеджеру (если у Вас пешеходная экскурсия — он отвезет сумки в камеру хранения Вашей гостиницы) или Вы можете убрать вещи в багажный отсек автобуса (если у Вас автобусная экскурсия) и далее все по программе тура: завтрак и экскурсии.

Как отменить тур, если у меня произошел форс-мажор

Мы вернем всю сумму предоплаты, если вы аннулируете тур за 72 часа, экскурсии за 24 часа. Вернем 100% предоплаты вне зависимости от причины отмены. Если форс-мажор начался перед началом отдыха или во время него — предоставьте справку о невозможности участия. Например, больничный, тест на ковид, документ с работы. Мы вернем всю предоплату.

Что взять с собой на отдых?

Погода в Карелии обманчива, поэтому нужно быть готовым ко всему. Мы проводим туры в южной и северной части Карелии — это большое расстояние, соответственно перепад температуры в этих местах может достигать больше 10 градусов.

Из самого необходимого:

  • Удобная обувь. Лучше взять кроссовки и ботинки. На случай, если одна пара промокнет.
  • Спреи от комаров, клещей, мошкары. Перед началом путешествий по утрам мы опрыскиваем друг друга этими средствами, чтобы сделать отдых безопасным. А по вечерам — вы осматриваете себя на наличие клещей.
  • Верхняя одежда с влагозащитой. Спасет от дождей и ветров.
  • Купальные принадлежности. В летних турах можно купаться в озерах, зимой посещать бани или сауны.
  • Документы — полис, паспорт, свидетельство о рождении. Они нужны при заселении в гостиницу, брать их с собой на экскурсии необязательно.
Можно ли получить скидку?

Конечно. Мы предоставляем скидки большим компаниям, на День рождения, постоянным клиентам и даже при бронировании тура заранее. Если хотите узнать, получите ли вы скидку — позвоните или закажите звонок на сайте. оператор обо всем расскажет. Подробнее информацию можно изучить на нашей странице "Акции"

Что нужно сделать после оформления заказа?

Укажите данные на туристов (ФИО, Дата Рождения, категория) и оплатите заказ банковской картой. Предоплата - 20%, остаток перед экскурсией гиду наличными. Билеты (ваучер) придут на электронную почту сразу после оплаты.

Как проходит организация тура?

Желательно, записать наш рабочий телефон: +7 (911) 050-34-77. Он всегда на связи и если у Вас вдруг что-то случилось — мы поможем. Каждый день, с 19 до 21:00, мы отправляем СМС нашим гостям, где еще раз написано время и место встречи, а также номер автобуса на следующий день. Кроме того, наш экскурсовод всегда говорит перед окончанием экскурсии, что Вас ждет завтра. Как Вы уже поняли, в нашей компании разработана предельно понятная и простая схема организации Вашего отдыха, во время которой Вам остается только отдыхать и получать удовольствие, не задумываясь об организационных моментах.

Как произвести возврат при отказе от тура?

Путешествия планируются заранее, но обстоятельства бывают разными. Мы все прекрасно понимаем, поэтому всегда стараемся идти на уступки и в своей деятельности ориентируемся не только на закон о защите прав потребителей, но и стараемся сделать все возможное, чтобы вернуть максимальную сумму от уже оплаченных денежных средств.

Наш принцип - Бесплатная отмена бронирования без бюрократии. Возврат всей суммы предоплаты, если аннуляция более, чем за 24 часа до экскурсии или за 72 часа до тура (гостиница+экскурсии), вне зависимости от причины аннуляции. Возврат в любое время, даже после начала тура в 100% объеме, если предоставите справку о невозможности участия в мероприятии (больничный лист, справка с работы, ковид-тест и прочее).

Но, изредка бывают ситуации, когда гостиницы прописывают жесткие условия аннуляции и не возвращают предоплату. Поэтому, мы обязаны оповестить, как это работает по закону и прописано в наших договорах: базовые расчеты имеют следующий вид: – при отказе от тура в срок от 15 дней и более (до начала тура), возвращается вся сумма оплаченной предоплаты. – в срок менее чем за 15 дней до начала тура, предоплата в размере 50% от стоимости аннулированных услуг не возвращается; – в срок менее чем за 9 дней до начала тура — 80% от стоимости аннулированных услуг не возвращается; – в срок менее чем за 48 часов, а также в случае: незаезда, опоздания, досрочного выезда туристов, не связанного с существенным изменением обстоятельств, из которых Заказчик исходил при бронировании тура — 100% от стоимости услуг, которыми не воспользовались туристы, не возвращается. Данные расчеты сложились из-за специфики работы в туризме: для гостей бронируются гостиницы (в связи с высоким спросом, мы бронируем гостиницы на 6 месяцев вперед), оплачивается питание и покупаются места в водный транспорт, а также заказывается автобус в зависимости от состава группы. Любые изменения в срок менее, чем за две недели, облагаются штрафами для нас со стороны контрагентов (гостиница выставит 100% штраф за аннуляцию, а автобусный перевозчик не сможет предоставить другой транспорт, т.к. все распланировано). Именно поэтому, мы предоставляем Заказчику все документы о понесенных фактических затратах и в случае, если мы смогли где-то сэкономить, а может и успеть продать освободившиеся места, мы стараемся отдать Заказчику большую часть денежных средств, даже чем на то прописывает закон.

Можно ли приехать на день раньше/позже или отказаться/добавить от какой-нибудь экскурсии?

Без проблем, мы всегда рады принять гостей на день (несколько дней) раньше или продлить гостиницу по окончанию тура. Более того — мы приветствуем это, потому что так Вы сможете отдохнуть после пути и начать тур уже с первого дня в полной моральной и физической готовности. Стоимость дополнительных ночей лучше уточнять у менеджера, т.к. она меняется в зависимости от загрузок гостиниц и сезона. В любом случае, мы предоставляем номер дешевле, чем Вы могли бы забронировать его напрямую. Кроме того, мы встречаем своих гостей на вокзале / в аэропорту и заселяем в гостиницу в тот день, когда Вам удобно приехать. Просто напишите нам об этом при бронировании / запросе и мы вышлем договор с включенной в стоимость необходимой дополнительной услугой.

Вы не мошенники?

Предположим, что Вы опасаетесь нашего «исчезновения». Деньги перевели — приехали, а никого тут нет и не было. Любой следователь найдет нас в два счета (официальное юрлицо, айпи адресы, биллинг телефонов), а любой судья вынесет вердикт (у Вас на руках договор и чек, как факт оплаты). Квалифицироваться дело о подобных вещах будет, как мошенничество (ст. 159 УК РФ). При суммах от десяти тысяч рублей, мошенничество расценивается как «значительное», уголовный кодекс прописывает наказание до 6 лет лишения свободы. Давайте «считать пальцы» — о нас сотни отзывов по всему интернету, которые даже при беглом взгляде можно отличить как честные и разносторонние; мы имеем официальное юридическое лицо, платим налоги и страховые взносы; мы состоим в реестре туроператоров, учрежденным Правительством РФ в лице федерального агентства по туризму; мы имеем страховое обеспечение в одной из старейших страховых компаний России — СК Гайде; мы заключаем с Вами договор, в котором четко прописаны обязательства с нашей стороны; при оплате тура Вы получаете чек, подтверждающий факт перевода денежных средств нашей компании. Со всем этим арсеналом по Вашей защите, как потребителя, у нас не будет шансов «исчезнуть» или «обмануть» Вас, даже если бы мы захотели — хотя такое себе представить сложно: свою работу мы любим и очень сильно переживаем по качеству этой работы (что подтверждает успех нашей компании на рынке туризма в Карелии). Мы — не мошенники, мы — публичная, открытая для всех и самое главное — честная компания, которая создана для организации качественного отдыха на нашей малой родине, республике Карелия.

Я в восторге от путешествия! Как можно сказать «спасибо»?

Лучшая благодарность для нас — это ваши отзывы в интернете. Оставить их можно на Tripadvisor, Google, Яндекс и во ВКонтакте.

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