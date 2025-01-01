Золотое кольцо Карелии

07:00 – отправление из Сортавала на автобусе; 11:00 - гора Сампо; 12:00 - Марциальные воды; 12:30 - палеовулкан вулкан Гирвас; 14:45 - обед в кафе (оплачивается самостоятельно); 15:45 - водопад Кивач; 19:00-23:00 – возвращение в Сортавала.

Отправляемся из города Сортавала на удобном автобусе. В пути – 3,5-4 часа. По дороге наши гиды увлекательно расскажут об истории и современной жизни Карелии.

Первая точка экскурсии – гора Сампо. Это небольшая возвышенность со смотровой площадкой и видом на раскинувшееся внизу озеро Кончозеро. Прогуляемся по оборудованной тропе под рассказы гида о легендах Карелии и знаменитом эпосе «Калевала», а еще загадаем желание, повязав ленточки на волшебное дерево.

Следующая остановка – курорт Марциальные воды. Он был открыт самим Петром I в 1719 году. Здесь из-под земли бьют источники с целебной водой, насыщенной железом. Мы увидим старинную деревянную церковь времен Петра, павильоны, построенные к приезду высоких особ, и, конечно, продегустируем воду из четырех скважин.

Далее движемся в сторону местечка Гирвас. Здесь мы не только восхитимся живописной природой (не зря на этом месте снималось множество фильмов), но и погуляем по давно застывшим потокам лавы - остаткам древнего вулкана. Зимой вулкан, как правило, заснежен, но окружающий его пейзаж сказочно красив.

Завершающая точка маршрута – водопад Кивач. В его честь пишут оды и рисуют картины. Кивач считается вторым по величине равнинным водопадом Европы. Мы полюбуемся 11-метровым каскадом с нескольких смотровых площадок, а затем посетим дендрарий с образцами редких карельских растений и музей природы.

Вечером, после четырехчасового переезда, вернемся в г.Сортавала наполненные впечатлениями и гармонией карельской природы: скал, озер, лесов и водопадов.

* В период с 1 декабря по 1 апреля древний вулкан Гирвас заснежен. Гид расскажет про это уникальное место, по тропинкам можно будет прогуляться до панорамы жерла древнего вулкана.

*После посещения Гирваса гид примет решение об остановке на обед в кафе (оплачивается самостоятельно). Это единственное кафе на много километров вокруг, поэтому оно часто перегружено посетителями. В этом случае остановки на обед не будет. Советуем взять с собой в дорогу перекус и воду.