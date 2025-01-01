Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии из Сортавала

Детали экскурсии

  • Продолжительность:
    16 часов
  • Начало экскурсии: 07:00, ж/д вокзал г.Сортавала
  • Что включено: транспортное обслуживание на автобусе, работа гида, входные билеты (гора Сампо, вулкан Гирвас, водопад Кивач).
Наша флагманская экскурсия по самым ярким природным и историческим достопримечательностям Центральной Карелии с выездом из Сортавала!

Маршрут экскурсии построен так, чтобы за один день побывать в четырех локациях: гора Сампо со смотровой площадкой, исторический курорт Марциальные воды с целебной водой, остатки древнего вулкана Гирвас и бренд Карелии – водопад Кивач.

07:00 – отправление из Сортавала на автобусе; 11:00 - гора Сампо; 12:00 - Марциальные воды; 12:30 - палеовулкан вулкан Гирвас; 14:45 - обед в кафе (оплачивается самостоятельно); 15:45 - водопад Кивач; 19:00-23:00 – возвращение в Сортавала.

Отправляемся из города Сортавала на удобном автобусе. В пути – 3,5-4 часа. По дороге наши гиды увлекательно расскажут об истории и современной жизни Карелии.

Первая точка экскурсии – гора Сампо. Это небольшая возвышенность со смотровой площадкой и видом на раскинувшееся внизу озеро Кончозеро. Прогуляемся по оборудованной тропе под рассказы гида о легендах Карелии и знаменитом эпосе «Калевала», а еще загадаем желание, повязав ленточки на волшебное дерево.

Следующая остановка – курорт Марциальные воды. Он был открыт самим Петром I в 1719 году. Здесь из-под земли бьют источники с целебной водой, насыщенной железом. Мы увидим старинную деревянную церковь времен Петра, павильоны, построенные к приезду высоких особ, и, конечно, продегустируем воду из четырех скважин.

Далее движемся в сторону местечка Гирвас. Здесь мы не только восхитимся живописной природой (не зря на этом месте снималось множество фильмов), но и погуляем по давно застывшим потокам лавы - остаткам древнего вулкана. Зимой вулкан, как правило, заснежен, но окружающий его пейзаж сказочно красив.

Завершающая точка маршрута – водопад Кивач. В его честь пишут оды и рисуют картины. Кивач считается вторым по величине равнинным водопадом Европы. Мы полюбуемся 11-метровым каскадом с нескольких смотровых площадок, а затем посетим дендрарий с образцами редких карельских растений и музей природы.

Вечером, после четырехчасового переезда, вернемся в г.Сортавала наполненные впечатлениями и гармонией карельской природы: скал, озер, лесов и водопадов.

* В период с 1 декабря по 1 апреля древний вулкан Гирвас заснежен. Гид расскажет про это уникальное место, по тропинкам можно будет прогуляться до панорамы жерла древнего вулкана.

*После посещения Гирваса гид примет решение об остановке на обед в кафе (оплачивается самостоятельно). Это единственное кафе на много километров вокруг, поэтому оно часто перегружено посетителями. В этом случае остановки на обед не будет. Советуем взять с собой в дорогу перекус и воду.

Отзывы

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

