Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
Войти в ЛК

Сортавала, мраморный каньон и ретропоезд

Загрузка дат...
0 отз.
Программа Стоимость Групповые даты В подарок
Забронироватьи оплатить онлайн

Детали экскурсии

  • Продолжительность:
    10 часов
  • По каким дням:
    среда
  • Начало экскурсии: 09:00, ж/д вокзал г.Сортавала
  • Что включено: транспортное обслуживание на автобусе, работа гида, входные билеты по программе, обед
Сортавала, мраморный каньон и ретропоезд

Проведите незабываемый день в Приладожье! Начните с экскурсии по старинному городу Сортавала, где вы увидите уникальный архитектурный сплав трех культур. Затем вас ждет главный символ этого края — мраморный каньон Рускеала. Особый колорит путешествию придаст обед в бывшей лютеранской кирхе. А завершится день романтической поездкой на ретропоезде обратно в город.

*Билеты на ретропоезд приобретаются самостоятельно на сайте РЖД до начала экскурсии.

Сортавала, мраморный каньон и ретропоезд

09:30 – обзорная экскурсия по г.Сортавала; 11:00 - посещение галереи К.Гоголева; 13:15 - обед в лютеранской кирхе; 14:00 - экскурсия по мраморному каньону Рускеала; 15:00 – свободное время в парке; 17:00 - отправление на ретропоезде или автобусе в г.Сортавала.

Встречаемся на ж/д вокзале и отправляемся на экскурсию по городу Сортавала. Пройдемся по центру заснеженной столицы Приладожья и осмотрим местную архитектуру – смешение шведской, финской и российской традиций. Среди памятников северного модерна – дом Леандера, здание Финского банка, дом купцов Сийтонен, ратуша и другие. В завершении посетим храм Николая Чудотворца, возведенный в 1873 году.

Заглянем в единственный в своем роде дом-музей Кронида Гоголева. Перед нами откроется экспозиция картин, выполненных в особенной манере резьбы по дереву. Тема Русского Севера, выразительная природа, простые люди, их быт и праздники – все это есть в творениях мастера.

Обед пройдет в необычном месте – лютеранской кирхе. Подкрепимся и отправимся в знаменитый горный парк Рускеала.

По прибытии нас ждет экскурсия вокруг чаши мраморного каньона и рассказ гида об истории этого уникального места. Раньше здесь добывали мрамор, который использовали в разных целях, в том числе для украшения зданий и дворцов в Санкт-Петербурге. Затем карьер был затоплен и превратился в красивейшую локацию.

Днем мрамор бело-серого оттенка красиво контрастирует с высокими елями и заснеженным карьером. А в темное время суток, в период с декабря по февраль, мраморная чаша каньона вспыхивает разноцветными огнями – включается художественная подсветка. Зрелище потрясающее – настоящее северное сияние!

В свободное время вы сможете посетить дополнительную программу «Подземная Рускеала» или полетать над каньоном на троллее (оплачивается самостоятельно на месте).

*Предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно! Все билеты покупаются на месте. Мы не можем гарантировать наличие свободных мест на дополнительные экскурсии. Стоимость услуг и экскурсий на официальном сайте горного парка Рускеала.

В 17.00 на автобусе или ретропоезде вернемся в г.Сортавала. Поездка в стилизованном под старину купе станет ярким воспоминанием и завершающим аккордом экскурсионного дня.

Бронирование
Загружаются актуальные даты...
Отзывы

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

Посмотреть другие отзывы
Другие экскурсии
Многодневные туры, включающие эту экскурсию
Сайт использует данные cookie
Cайт использует хранение информации в браузере (cookie) и сервисы сбора технических данных (Яндекс). Продолжая использовать сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий, а также с Политикой обработки и защиты персональных данных
Принять