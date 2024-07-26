Экскурсии на Соловки

Когда лучше поехать на Соловецкие острова

Лучшее время для поездки — июль и август, в это время острове мало осадков, а воздух прогревается до +18 градусов.

В конце июля на Соловках можно увидеть белые ночи, белух, искупаться во внутренних озерах или покататься по каналу на лодках.

Туристы любят прогулки по лесу, сбор ягод и грибов: чаще встречаются сыроежки и подосиновики. В августе погода прохладнее и почти не встречаются комары — самые опасные хищники по словам местных жителей.

Осенью туры стоят дешевле, туристов меньше и Соловки расцветают всеми оттенками красного и желтого — время для тех, кто не любит шум и суету.