Экскурсии на Соловки

На Соловецких островах туристы могут приобрести уникальные сувениры, которые не найти в других точках страны и мира. Например, в прибрежной полосе архипелага находятся дикорастущие плантации водорослей, из веществ которых производят лекарства, косметику, пищевые добавки и многое другое. Эта продукция представлена в “магазине” водорослевого комбината.
Также Соловки знамениты монастырским комплексом с многочисленными храмами и церковными лавками, где продают иконы местных Святых, нательные кресты, цепочки и другую религиозную атрибутику, освященную на острове.
В качестве съедобных сувениров можно приобрести травяные настои, сушеные или свежие ягоды и грибы и продукты их переработки, продукцию из дичи и оленины, а также местные сладкие пряники “козули”.