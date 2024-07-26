Золотое кольцо Карелии
Экскурсии на Соловки

Соловецкие острова — крупнейший архипелаг Белого моря площадью 347 км², включающий 6 больших и свыше 100 малых островов. Это место известно своей уникальной природой, северным сиянием, белухами и китами, Секирной горой, памятниками ЮНЕСКО, а также трагическими страницами истории ГУЛАГа.

Что можно посмотреть на Соловках

  • Соловецкий монастырь

    Возник в 1420—1430-х годах, пережил войны и реставрации. На острове 2 года снимался фильм “Святой Архипелаг” — о монастыре, религии, вере и духовной жизни людей. Релиз фильма планируется на 2022 год.

  • Церковь-Маяк на Секирной горе

    Возвышается в 98 метров над уровнем моря. Во время существования СЛОНа здесь располагался штрафной изолятор — страшный кошмар заключенных. Сейчас же это место проведения экскурсий и одна из достопримечательностей архипелага.

  • Валунная или Муксалмовская дамба

    Построена монахами из огромных валунов в 1865-1871 годах и имеет длину более километра. Расположена в 11 км от Соловецкого поселка — самостоятельно добраться до нее трудно, но туда ездят экспедиции и подробно рассказывают историю дамбы на экскурсиях.

Когда лучше поехать на Соловецкие острова

Лучшее время для поездки — июль и август, в это время острове мало осадков, а воздух прогревается до +18 градусов.

В конце июля на Соловках можно увидеть белые ночи, белух, искупаться во внутренних озерах или покататься по каналу на лодках.

Туристы любят прогулки по лесу, сбор ягод и грибов: чаще встречаются сыроежки и подосиновики. В августе погода прохладнее и почти не встречаются комары — самые опасные хищники по словам местных жителей.

Осенью туры стоят дешевле, туристов меньше и Соловки расцветают всеми оттенками красного и желтого — время для тех, кто не любит шум и суету.

Как добраться до Соловков

Несмотря на то, что Соловки расположены на территории Архангельской области, удобнее и быстрее будет добраться до них через Карелию. Из Москвы курсируют два поезда до Кеми: фирменный с названием “Арктика” и обычный №092. Время в пути составит около суток. Рядом с вокзалом находится остановка, откуда на автобусе или такси можно доехать до причала в Рабочеостровске. С пристани на Соловецкие острова отправляются теплоходы «Василий Косяков» и «Метель-4». Важно учесть, что навигация осуществляется с 1 июня по 20 сентября два раза в день в одну сторону, и два раза — в другую.

Тем же маршрутом до Соловков могут доехать туристы из Санкт-Петербурга, выбрав железнодорожный или автобусный маршрут до Кеми. Кроме этого, из порта Беломорска раз в день отходит теплоход “Сапфир”, а дорога по воде займет 4 часа.

Погода на Соловках

На Соловецких островах преобладает морской климат, поэтому здесь теплее, чем в других частях материка. В связи с тем, что место относится к району Крайнего Севера, летом световой день длится 22 часа, а зимой — 4. Летнее время характеризуется теплой и солнечной погодой, отсутствием ветра и дождей. В зимний период воздух достаточно мягкий и не холодный, поэтому туристам будет вполне комфортно. Дождливую погоду на Соловках можно застать в промежутке с конца августа и до середины октября.

Экскурсии по Карелии по временам года

Карелия прекрасна в любое время года. Каждый найдет в Карелии свой сезон. Экскурсии по Карелии летом дают возможность посетить острова, осенью наблюдать за невероятным буйством красок, зимой попасть в настоящую белоснежную сказку, а весной увидеть пробуждение природы. Мы рады Вам в любое время года!

Какие сувениры привезти из Соловков

На Соловецких островах туристы могут приобрести уникальные сувениры, которые не найти в других точках страны и мира. Например, в прибрежной полосе архипелага находятся дикорастущие плантации водорослей, из веществ которых производят лекарства, косметику, пищевые добавки и многое другое. Эта продукция представлена в “магазине” водорослевого комбината.

Также Соловки знамениты монастырским комплексом с многочисленными храмами и церковными лавками, где продают иконы местных Святых, нательные кресты, цепочки и другую религиозную атрибутику, освященную на острове.

В качестве съедобных сувениров можно приобрести травяные настои, сушеные или свежие ягоды и грибы и продукты их переработки, продукцию из дичи и оленины, а также местные сладкие пряники “козули”.

