Золотое кольцо Карелии
Обзорная экскурсия по г.Сортавала

  • Продолжительность:
    2 часов
  • По каким дням:
    среда
  • Начало экскурсии: 09:30, ж/д вокзал г.Сортавала.
  • Что включено: транспортное обслуживание на автобусе, работа гида.
Сортавала – небольшой городок на берегу Ладоги. Город, который не похож ни на один другой в России, город, который по праву называют «архитектурной шкатулкой». За его неброской, на первый взгляд, внешностью скрывается многослойная, почти 400-летняя, история. Здесь вы встретите и дух старинной Финляндии, и русский размах, и скандинавскую сдержанность.

Мы отправимся на прогулку по центру столицы Приладожья. Увидим, как в уникальной архитектуре города переплелись шведская, финская и российская традиции. Нас ждет настоящий музей северного модерна под открытым небом: дом Леандера - величественное здание в стиле романтизма, бывшее здание Финского банка - образец строгого и элегантного функционализма, дом купцов Сийтонен – яркий пример северного модерна, старая ратуша и другие исторические постройки, каждая из которых раскрывает свою страницу истории города.

В завершение архитектурной части мы посетим храм Николая Чудотворца - один из старейших православных храмов города, прекрасный образец русского церковного зодчества.

После прогулки заглянем в единственный в своем роде дом-музей великого мастера Кронида Гоголева. Здесь перед вами откроется удивительный мир картин, выполненных в технике многослойной резьбы по дереву. Тема русского Севера, выразительная природа Карелии, быт и праздники простых людей — все это оживает в его невероятно детализированных и одухотворенных работах.

Отзывы

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

