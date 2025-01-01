Обзорная экскурсия по г.Сортавала

Мы отправимся на прогулку по центру столицы Приладожья. Увидим, как в уникальной архитектуре города переплелись шведская, финская и российская традиции. Нас ждет настоящий музей северного модерна под открытым небом: дом Леандера - величественное здание в стиле романтизма, бывшее здание Финского банка - образец строгого и элегантного функционализма, дом купцов Сийтонен – яркий пример северного модерна, старая ратуша и другие исторические постройки, каждая из которых раскрывает свою страницу истории города.

В завершение архитектурной части мы посетим храм Николая Чудотворца - один из старейших православных храмов города, прекрасный образец русского церковного зодчества.

После прогулки заглянем в единственный в своем роде дом-музей великого мастера Кронида Гоголева. Здесь перед вами откроется удивительный мир картин, выполненных в технике многослойной резьбы по дереву. Тема русского Севера, выразительная природа Карелии, быт и праздники простых людей — все это оживает в его невероятно детализированных и одухотворенных работах.