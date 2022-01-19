Олонецкий национальный район – одно из муниципальных образований в южной части Карелии. Как и большинство регионов республики приравнен к районам Крайнего Севера.
Расположен на побережье Ладожского озера. Граничит с Ленинградской областью и внутренними районами Карелии. Административный центр – город Олонец. Регион из-за его геополитического расположения называют Карельскими «южными воротами».
Территории района находятся на Олонецкой равнине, наивысшая точка – Железная гора (97 м). Практически вся его площадь покрыта болотами. В отличие от остальной Карелии в Олонце мало водоемов (всего 49 озер и 11 рек). На юге района раскинулись обширные болота (Большое, Ропакское, Сармягское). На озерных прибрежных территориях встречаются дюны и песчаные валы. Зимы мягкие и продолжительные, лето короткое и прохладное. Средняя температура зимы -10℃, лета +16,5℃. Осадков за год около 600 мм. Этому способствует умеренно-континентальный климат. С июня по июль наблюдаются белые ночи. Лесосырьевая база и болотистость позволяют активно заниматься деревообработкой и собирательством.
Территория района была заселена еще в VII-VI тысячелетиях до н.э. Все стоянки того времени располагались в прибрежных зонах рек и озер. Самая значимая из них найдена на территории современного Олонца. О самом городе первое упоминание датируется 1137 годом при правлении Новгородского князя Святослава Ольговича.
Дальнейшее развитие региона связано с историей Обонежской пятины Новгородской области. В 1649 году близлежащие земли были объединены в Олонецкий уезд. При правлении Петра I уезд входил в состав Ингерманладской губернии, но позже был разделен на Новгородскую и Белозерскую провинции. В 1782 году Олонецкий район перенесли в Петербургскую губернию с центром в Петрозаводске. Далее правовой статус территории был упразднен, а земли распорошены по разным губерниям.
Начало ХХ века принесло региону кардинальные изменения в административном плане. Сначала на этих землях был создан Союз коммун Северной области, но всего лишь через год земли Олонецкой губернии отошли Карельской коммуне. В 1922 году губерния была снова «реанимирована» как самостоятельная единица. Окончательно статус здешних земель был узаконен 3 ноября 1924 года, когда они были переданы под начало и управление Карельской АССР.
В период с 5 сентября 1941 года по 25 июня 1944 года район был под оккупационной властью Карельской армии Финляндии. Территория была освобождена в результате Свирско-Петрозаводской операции.
По данным 2021 года население района составляло 20 тысяч человек. Городское население составляет 40%. По национальному составу – это «самый коренной» регион – 60% населения составляют карелы.
В административном плане регион поделен на 1 городское и 8 сельских поселений. Насчитывается 65 населенных пунктов (часть из них без постоянного проживания населения).
Это самая газифицированная зона в Карелии – 21% территорий. В планах администрации довести этот показатель до 45% в течение 2 лет.
Активно развивается жилищный фонд. Более 150 семей планируется расселить до 2023 года.
Территория имеет хороший потенциал для развития лесозаготовительной отрасли, производства изделий из дерева и пиломатериалов. Развито сельское хозяйство: животноводство, молочное производство, овощеводство, разведение и реализация крупного рогатого скота.
Крупнейшие предприятия:
Активно развивается в районе туристическая отрасль. Каждый год отмечается увеличение потока туристов, как внутренних, так и гостей из зарубежья. Этому способствует легкая транспортная доступность района (проходят автомагистрали «Кола», «Голубая дорога») и близость к С-Петербургу.
Территория Олонецкого района хранит около 130 различных исторических и культурных памяток. Наиболее значимые это:
Немало здесь и природных привлекательных локаций. Например, заказник лекарственных растений у с. Видлица. Создан он в 1981 году на площади 1 359 га для охраны запасов лекарственной толокнянки обыкновенной. В заказнике запрещена вырубка, лимитирован сбор сырья. Растение используется как дубильное и алкалоидное средство.
Такая же природоохранная роль у заказника «Олонецкий». В нем созданы условия для охраны и защиты мест обитания редких птиц и произрастания растений. Здесь находятся региональные памятники – болото Ропаки, Сегежское. Сюда, в заросли тростника и сабельника прилетает множество гусиных стай, в акватории озера плавает ладожская нерпа. Много обитающих видов занесены в Красную книгу.
Эталонный вариант здешней равнины желающие могут увидеть в Чимильской поляне. Здесь запрещена любая деструктивная деятельность человека, кроме любительской охоты и собирательства.
Промышленное и рекреационное значение для региона имеет река Олонка. Она ранее использовалась для сплава леса. Сейчас ее «полюбили» каякеры и катамаранщики, так как на ней много несложных порогов. Водоем интересен и рыбакам. Здесь обитает окунь, щука, сиг, лосось и другие виды. Для любителей шашлыков есть несколько гостевых домиков и баз отдыха.
У деревни Андрусово создан одноименный заказник. Он представляет собой множество островов, окруженных мелководьем. На этих островах обитают водоплавающие птицы, растет краснокнижная флора. Здесь разрешено собирательство, рыбалка, запрещена охота.
Комбинированного значения приобрел Важозерский заказник – это локация природного значения и памятка церковного масштаба одновременно. Таким образом охраняются природные комплексы Важозера и Рандозера. На территории заказника расположен мужской монастырь. Он был основан Никифором Важозерским в 1520 году. Монастырь пережил несколько опустошений, но вплоть до начала ХХ века (до запрета советскими властями) в нем «горел монашеский огонь». Возродилась обитель в 1991 году, отстроено 3 храма, несколько часовен. Паломникам и туристам будет что посмотреть. В монастыре полный суточный круг богослужений. Что касается природной части, то на территории заказника запрещена рубка леса, добыча полезных ископаемых и любая другая промышленная деятельность. Разрешен сбор ягод и грибов, лов рыбы, а также строительство дорог лесохозяйственного назначения.
Большинство достопримечательностей разрознены по отдельным населенным пунктам района. В основном это жилые дома и хозпостройки времен карелов-ливвиков либо памятники истории в виде братских могил и мемориальных комплексов, а также небольшие часовни XVIII века (такие как в дер. Верхняя Видлица, Гавриловка, Коткозеро).
Интересна своей историей деревня Мегрега в 10 км от Олонца. Это старинное карельское поселение, в котором жили «соломенные мастера». Памятниками архитектуры считаются церкви Флора и Лавра (1613 г.) и Воскресения Христова. Жители деревни в конце июля проводят праздник «День Барсука».
В деревне Еройла сохранился Собор Спаса Нерукотворного Образа XVIII века.
Возле деревни Куйтежа (самое древнее поселение Карелии – 1137 год) до начала Советской власти действовал железопередельный завод и электростанция. В окрестностях есть памятники природы – болота Кохтусуо и Левотсуо площадью 1760 га.
У деревни Самбатукса установлен монумент (танк Т-34) в память о прорыве финской обороны в этих местах в 1944 года.
Крупнейшим населенным пунктов района (после Олонца) является поселок Ильинский – 2800 жителей. Освоение земель и развитие территории началось с организацией одноименного совхоза в 1932 году. На сегодня в поселке действует племенной совхоз. Cохранился в поселке Никольский Адриано-Андрусовский монастырь с 400-летней историей.
В селе Михайловское обнаружены стоянки древних поселенцев III тысячелетия до н.э.
Одной из «раскрученных» локаций можно назвать село Видлица. Этот погост в XVII веке был пограничным рубежом в борьбе со шведами. Здесь действовал чугунолитейный завод, на котором работало до 400 человек. В межвоенные времена Видлицкий район был крупнейшим в Карелии. Современная Видлица «обладает» успехом у туристов. Здесь есть несколько гостиниц и баз отдыха. Село имеет отличную транспортную развязку (трасса Олонец-Питкяранта, ж/д станция). Есть много архитектурных построек карельского зодчества.
Олонецкий район имеет выгодное расположение и сеть путей сообщения. Протяженность автодорог – 850 км. Здесь проходит федеральная автотрасса «Кола», а также ряд других автодорог Е105, М18, А130. Автобусное сообщение развито как внутри региона, так и с близлежащими Петрозаводском и С-Петербургом. Через регион проходит ж/д линия Лодейное Поле-Янисъярви.