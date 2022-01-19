Олонецкий национальный район – одно из муниципальных образований в южной части Карелии. Как и большинство регионов республики приравнен к районам Крайнего Севера.

Расположен на побережье Ладожского озера. Граничит с Ленинградской областью и внутренними районами Карелии. Административный центр – город Олонец. Регион из-за его геополитического расположения называют Карельскими «южными воротами».

Рельеф и климат

Территории района находятся на Олонецкой равнине, наивысшая точка – Железная гора (97 м). Практически вся его площадь покрыта болотами. В отличие от остальной Карелии в Олонце мало водоемов (всего 49 озер и 11 рек). На юге района раскинулись обширные болота (Большое, Ропакское, Сармягское). На озерных прибрежных территориях встречаются дюны и песчаные валы. Зимы мягкие и продолжительные, лето короткое и прохладное. Средняя температура зимы -10℃, лета +16,5℃. Осадков за год около 600 мм. Этому способствует умеренно-континентальный климат. С июня по июль наблюдаются белые ночи. Лесосырьевая база и болотистость позволяют активно заниматься деревообработкой и собирательством.

История земель

Территория района была заселена еще в VII-VI тысячелетиях до н.э. Все стоянки того времени располагались в прибрежных зонах рек и озер. Самая значимая из них найдена на территории современного Олонца. О самом городе первое упоминание датируется 1137 годом при правлении Новгородского князя Святослава Ольговича.

Дальнейшее развитие региона связано с историей Обонежской пятины Новгородской области. В 1649 году близлежащие земли были объединены в Олонецкий уезд. При правлении Петра I уезд входил в состав Ингерманладской губернии, но позже был разделен на Новгородскую и Белозерскую провинции. В 1782 году Олонецкий район перенесли в Петербургскую губернию с центром в Петрозаводске. Далее правовой статус территории был упразднен, а земли распорошены по разным губерниям.

Начало ХХ века принесло региону кардинальные изменения в административном плане. Сначала на этих землях был создан Союз коммун Северной области, но всего лишь через год земли Олонецкой губернии отошли Карельской коммуне. В 1922 году губерния была снова «реанимирована» как самостоятельная единица. Окончательно статус здешних земель был узаконен 3 ноября 1924 года, когда они были переданы под начало и управление Карельской АССР.

В период с 5 сентября 1941 года по 25 июня 1944 года район был под оккупационной властью Карельской армии Финляндии. Территория была освобождена в результате Свирско-Петрозаводской операции.

Олонецкий район сегодня

По данным 2021 года население района составляло 20 тысяч человек. Городское население составляет 40%. По национальному составу – это «самый коренной» регион – 60% населения составляют карелы.

В административном плане регион поделен на 1 городское и 8 сельских поселений. Насчитывается 65 населенных пунктов (часть из них без постоянного проживания населения).

Это самая газифицированная зона в Карелии – 21% территорий. В планах администрации довести этот показатель до 45% в течение 2 лет.

Активно развивается жилищный фонд. Более 150 семей планируется расселить до 2023 года.

Территория имеет хороший потенциал для развития лесозаготовительной отрасли, производства изделий из дерева и пиломатериалов. Развито сельское хозяйство: животноводство, молочное производство, овощеводство, разведение и реализация крупного рогатого скота.

Крупнейшие предприятия:

АО «Олонецкий молочный комбинат»

АО «Олонецкий хлебозавод»

ООО «Агрофирма «Тукса»

ООО «Совхоз «Аграрный».

Активно развивается в районе туристическая отрасль. Каждый год отмечается увеличение потока туристов, как внутренних, так и гостей из зарубежья. Этому способствует легкая транспортная доступность района (проходят автомагистрали «Кола», «Голубая дорога») и близость к С-Петербургу.

Достопримечательности края

Территория Олонецкого района хранит около 130 различных исторических и культурных памяток. Наиболее значимые это:

Олонецкий музей национальной памяти карелов;

дом Дубровина из деревни Большая Сельга;

деревянная часовня Георгия Победоносца в дер. Пертисельга;

Спасо-Преображенский монастырь в г. Важеозерск.

Природные богатства

Немало здесь и природных привлекательных локаций. Например, заказник лекарственных растений у с. Видлица. Создан он в 1981 году на площади 1 359 га для охраны запасов лекарственной толокнянки обыкновенной. В заказнике запрещена вырубка, лимитирован сбор сырья. Растение используется как дубильное и алкалоидное средство.

Такая же природоохранная роль у заказника «Олонецкий». В нем созданы условия для охраны и защиты мест обитания редких птиц и произрастания растений. Здесь находятся региональные памятники – болото Ропаки, Сегежское. Сюда, в заросли тростника и сабельника прилетает множество гусиных стай, в акватории озера плавает ладожская нерпа. Много обитающих видов занесены в Красную книгу.

Эталонный вариант здешней равнины желающие могут увидеть в Чимильской поляне. Здесь запрещена любая деструктивная деятельность человека, кроме любительской охоты и собирательства.

Промышленное и рекреационное значение для региона имеет река Олонка. Она ранее использовалась для сплава леса. Сейчас ее «полюбили» каякеры и катамаранщики, так как на ней много несложных порогов. Водоем интересен и рыбакам. Здесь обитает окунь, щука, сиг, лосось и другие виды. Для любителей шашлыков есть несколько гостевых домиков и баз отдыха.

У деревни Андрусово создан одноименный заказник. Он представляет собой множество островов, окруженных мелководьем. На этих островах обитают водоплавающие птицы, растет краснокнижная флора. Здесь разрешено собирательство, рыбалка, запрещена охота.

Важеозерск – изюминка региона

Комбинированного значения приобрел Важозерский заказник – это локация природного значения и памятка церковного масштаба одновременно. Таким образом охраняются природные комплексы Важозера и Рандозера. На территории заказника расположен мужской монастырь. Он был основан Никифором Важозерским в 1520 году. Монастырь пережил несколько опустошений, но вплоть до начала ХХ века (до запрета советскими властями) в нем «горел монашеский огонь». Возродилась обитель в 1991 году, отстроено 3 храма, несколько часовен. Паломникам и туристам будет что посмотреть. В монастыре полный суточный круг богослужений. Что касается природной части, то на территории заказника запрещена рубка леса, добыча полезных ископаемых и любая другая промышленная деятельность. Разрешен сбор ягод и грибов, лов рыбы, а также строительство дорог лесохозяйственного назначения.

Вся красота «на местах»

Большинство достопримечательностей разрознены по отдельным населенным пунктам района. В основном это жилые дома и хозпостройки времен карелов-ливвиков либо памятники истории в виде братских могил и мемориальных комплексов, а также небольшие часовни XVIII века (такие как в дер. Верхняя Видлица, Гавриловка, Коткозеро).

Интересна своей историей деревня Мегрега в 10 км от Олонца. Это старинное карельское поселение, в котором жили «соломенные мастера». Памятниками архитектуры считаются церкви Флора и Лавра (1613 г.) и Воскресения Христова. Жители деревни в конце июля проводят праздник «День Барсука».

В деревне Еройла сохранился Собор Спаса Нерукотворного Образа XVIII века.

Возле деревни Куйтежа (самое древнее поселение Карелии – 1137 год) до начала Советской власти действовал железопередельный завод и электростанция. В окрестностях есть памятники природы – болота Кохтусуо и Левотсуо площадью 1760 га.

У деревни Самбатукса установлен монумент (танк Т-34) в память о прорыве финской обороны в этих местах в 1944 года.

Крупнейшим населенным пунктов района (после Олонца) является поселок Ильинский – 2800 жителей. Освоение земель и развитие территории началось с организацией одноименного совхоза в 1932 году. На сегодня в поселке действует племенной совхоз. Cохранился в поселке Никольский Адриано-Андрусовский монастырь с 400-летней историей.

В селе Михайловское обнаружены стоянки древних поселенцев III тысячелетия до н.э.

Одной из «раскрученных» локаций можно назвать село Видлица. Этот погост в XVII веке был пограничным рубежом в борьбе со шведами. Здесь действовал чугунолитейный завод, на котором работало до 400 человек. В межвоенные времена Видлицкий район был крупнейшим в Карелии. Современная Видлица «обладает» успехом у туристов. Здесь есть несколько гостиниц и баз отдыха. Село имеет отличную транспортную развязку (трасса Олонец-Питкяранта, ж/д станция). Есть много архитектурных построек карельского зодчества.

Логистика и транспорт

Олонецкий район имеет выгодное расположение и сеть путей сообщения. Протяженность автодорог – 850 км. Здесь проходит федеральная автотрасса «Кола», а также ряд других автодорог Е105, М18, А130. Автобусное сообщение развито как внутри региона, так и с близлежащими Петрозаводском и С-Петербургом. Через регион проходит ж/д линия Лодейное Поле-Янисъярви.