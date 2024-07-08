Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Все туры по Карелии от туроператора Золотое кольцо Карелии

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Каталог туров по Карелии

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С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
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Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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Часто задаваемые вопросы о поездке в Карелию

Какое время года лучше выбрать для поездки в Карелию?

Карелия красива в любое время года. Летом можно наслаждаться активным отдыхом на природе: пешими маршрутами, водными прогулками и рыбалкой. Осенью леса окрашиваются в яркие краски, создавая живописные пейзажи. Зимой регион привлекает любителей лыж, снегоходных прогулок и зимней рыбалки. Весной особенно приятно наблюдать за пробуждением природы и полноводными водопадами.

Какие достопримечательности Карелии стоит посетить?

В регионе множество уникальных мест. Остров Кижи славится старинными деревянными церквями, а горный парк "Рускеала" впечатляет мраморными каньонами. Не менее интересны Валаамский монастырь, водопад Кивач и Ладожские шхеры. Петрозаводск предлагает культурные объекты, музеи и набережную с необычными скульптурами.

Какие виды активного отдыха доступны в Карелии?

Туристы могут выбрать пешие походы, велотуры, сплавы по рекам и рыбалку. Зимой популярны катание на лыжах и снегоходах, поездки на собачьих упряжках и зимняя рыбалка. Любители экстрима могут попробовать дайвинг в затопленных карьерах или каякинг по бурным рекам.

Что взять с собой в путешествие по Карелии?

Рекомендуется удобная одежда и обувь для активного отдыха. В зависимости от сезона стоит взять теплые вещи, дождевик, аптечку, солнцезащитные очки, репеллент от насекомых и фонарь. Для комфортного отдыха пригодятся термос, зарядные устройства и документы.

Как удобнее передвигаться по Карелии?

Лучший вариант — личный автомобиль, так как он дает свободу передвижения. Также доступны автобусные туры, железнодорожные маршруты и аренда автомобилей. В некоторые труднодоступные места можно добраться на катерах, теплоходах или даже вертолетах.

Какие блюда попробовать в Карелии?

Региональная кухня включает калитки (карельские пирожки), уху из свежей рыбы, калакейто (сливочный рыбный суп), форель горячего и холодного копчения. Также популярны морсы и варенья из северных ягод: морошки, брусники и черники.

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